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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Таи
Аль-Иттихад - Аль-Таи: обзор матча 19 августа 2023
Аль-Иттихад
19.08.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таи
54'
А. Хамдалла
90+1'
С. Джамаан Аль-Амри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Таи
ГОЛ! 2:0!
С. Джамаан Аль-Амри
90'
+1
89'
Замена
Д. Баджандух
️️️️
А. Семеду
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
Ромариньо
76'
Замена
Жота
️️️️
И. Коронадо
75'
Желтая карточка
И. Коронадо
74'
70'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Р. Аль-Шамлан
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
М. Шанкити
69'
63'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
Т. Абдулла
ГОЛ! 1:0!
А. Хамдалла
Пас отдал
И. Коронадо
54'
Желтая карточка
У. Хавсави
34'
25'
Желтая карточка
А. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
77
Игор Коронадо
АП
7
Ромариньо
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
7
Жота
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
ЦП
26
Джамал Баджандух
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
4-2-1-3
43
Гроэ
24
Бамсауд
4
Хавсави
20
Шарахили
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
77
Коронадо
9
Бензема
9
Хамдалла
7
Ромариньо
4-1-2-2-1
1
Брага
6
Абдулла
4
Бауэр
3
Роко
23
Касим
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
45
Асири
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
7
Ромариньо
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
7
Ромариньо
77
Коронадо
7
Жота
7
Жота
77
Коронадо
70
Аль-Шамлан
3
Маджраши
3
Маджраши
70
Аль-Шамлан
6
Абдулла
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
6
Абдулла
30
Семеду
26
Баджандух
26
Баджандух
30
Семеду
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Таи
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
18
Мохаммед Аль-Кунаян
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
18
Мохаммед Аль-Кунаян
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Таи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
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