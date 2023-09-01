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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
Аль-Иттихад - Аль-Хиляль: обзор матча 01 сентября 2023
Аль-Иттихад
01.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
16'
Ромариньо
38'
К. Бензема
45+8'
А. Хамдалла
20'
А. Митрович
60'
А. Митрович
65'
А. Митрович (П)
71'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
90'
+11
90'
+9
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Малком
88'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
87'
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
Микаэл
86'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
Замена
З. Хавсави
️️️️
У. Хавсави
82'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
Ромариньо
81'
71'
ГОЛ! 3:4!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Замена
Х. Кадеш
️️️️
М. Аль-Олаян
67'
Замена
М. Шанкити
️️️️
А. Бамсауд
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Митрович
Желтая карточка
А. Бамсауд
63'
60'
ГОЛ! 3:2!
А. Митрович
Замена
Жота
️️️️
И. Коронадо
60'
46'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Канно
ГОЛ! 3:1!
А. Хамдалла
45'
+8
Желтая карточка
У. Хавсави
41'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Бамсауд
38'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
С. Абдулхамид
ГОЛ! 1:0!
Ромариньо
Пас отдал
А. Хамдалла
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
7
Жота
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-2-1-3
43
Гроэ
24
Бамсауд
4
Хавсави
20
Шарахили
33
Аль-Олаян
91
Канте
6
Фабиньо
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Хамдалла
9
Бензема
4-1-2-2-1
37
Буну
27
Абдулхамид
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
4
Хавсави
2
Хавсави
2
Хавсави
4
Хавсави
33
Аль-Олаян
15
Кадеш
15
Кадеш
33
Аль-Олаян
24
Бамсауд
13
Шанкити
13
Шанкити
24
Бамсауд
7
Ромариньо
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
7
Ромариньо
77
Коронадо
7
Жота
7
Жота
77
Коронадо
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
10
Малком
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
10
Малком
Микаэл
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
Микаэл
28
Канно
30
Микаэл
30
Микаэл
28
Канно
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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