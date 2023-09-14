Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад: обзор матча 14 сентября 2023
Аль-Охдуд
14.09.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
72'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
90'
+7
Замена
У. Хавсави
️️️️
Ромариньо
Замена
A. Mostafa
️️️️
С. Аль-Рубаи
88'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
Э. Аль-Муваллад
82'
Замена
А. Фарадж
️️️️
Х. Аль-Мансур
82'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Камара
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
69'
67'
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
7
Ромариньо
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
3-2-1-3-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
33
Буркэ
20
Аль-Мансур
4
Кверквелия
8
6
Аль-Муваллад
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
3-4-1-2
43
Гроэ
24
Бамсауд
5
Фелипе
20
Шарахили
33
Аль-Олаян
91
Канте
6
Фабиньо
15
Кадеш
11
Аль-Амри
9
Бензема
7
Ромариньо
20
Аль-Мансур
27
Фарадж
27
Фарадж
20
Аль-Мансур
6
Аль-Муваллад
12
12
6
Аль-Муваллад
4
Аль-Рубаи
14
14
4
Аль-Рубаи
7
Ромариньо
4
Хавсави
4
Хавсави
7
Ромариньо
5
Фелипе
70
Камара
70
Камара
5
Фелипе
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Стадион:
Принс Хатлул
Новости команд
Все
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
«Дамак» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
22 апреля
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+