Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад: обзор матча 24 ноября 2023
Аль-Иттифак
24.11.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
41'
Д. Вейналдум
54'
А. Хамдалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
73'
Желтая карточка
Л. Фелипе
68'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
А. Хамдалла
67'
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
С. Аль-Манхали
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Хамдалла
Пас отдал
Фабиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
22
Марван Аль-Сахафи
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
3-2-3-1-1
48
Виктор
32
Тиссеран
13
Хендри
70
Хатиб
27
Аль-Шаммрани
29
Абдулрахман
23
Вейналдум
14
Хендерсон
11
Азази
10
Грей
19
Квайсон
3-4-1-2
43
Гроэ
15
Кадеш
5
Фелипе
25
Аль-Манхали
13
Шанкити
6
Фабиньо
8
Аль-Гамди
24
Бамсауд
77
Коронадо
9
Бензема
9
Хамдалла
25
Аль-Манхали
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
25
Аль-Манхали
9
Хамдалла
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
9
Хамдалла
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Аль-Иттифак
Новости команд
Все
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+