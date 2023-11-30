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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Халидж
Аль-Иттихад - Халидж: обзор матча 30 ноября 2023
Аль-Иттихад
30.11.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Халидж
9'
И. Коронадо
29'
К. Бензема (П)
64'
А. Хамдалла (П)
74'
З. Хавсави
45'
Х. Нарей (П)
90'
Ф. Аль-Тораис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Халидж
90'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Аль-Тораис
Пас отдал
А. Салех Аль-Хайдар
85'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Хамзи
ГОЛ! 4:1!
З. Хавсави
Пас отдал
А. Аль-Обуд
74'
72'
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
С. Аль-Хамсл
68'
Желтая карточка
С. Аль-Хамсл
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Хамдалла
64'
Желтая карточка
Ф. Аль-Гамди
61'
Желтая карточка
У. Хавсави
52'
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Джамаан Аль-Амри
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Нарей
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
К. Бензема
38'
32'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Адамс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Бензема
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Коронадо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К)
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-2-2-2
43
Гроэ
2
Хавсави
5
Фелипе
4
Хавсави
13
Шанкити
6
Фабиньо
8
Аль-Гамди
11
Аль-Амри
77
Коронадо
9
Бензема
9
Хамдалла
4-1-1-4
96
Аль-Хайдари
39
Аль-Хамсл
13
Аль-Шанкити
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
77
Саид
7
Нарей
7
Родригес
15
Хамзи
47
Адамс
10
Шериф
9
Бензема
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
9
Бензема
11
Аль-Амри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
11
Аль-Амри
47
Адамс
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
47
Адамс
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
15
Хамзи
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
15
Хамзи
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Халидж
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
Статистика матча Аль-Иттихад - Халидж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Мамдух Муфрех Аль-Шахдан
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