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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Иттихад
Аль-Фейха - Аль-Иттихад: обзор матча 29 сентября 2023
Аль-Фейха
29.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Иттихад
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
М. Аль-Бакави
90'
+7
Замена
М. Аль-Кайди
️️️️
Ф. Сакала
90'
+6
86'
Желтая карточка
Х. Кадеш
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Э. Нвакаеме
85'
Замена
M. Al Abdulmonam
️️️️
Г. Цимирот
85'
80'
Желтая карточка
А. Хамдалла
75'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
И. Коронадо
74'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Шанкити
Замена
С. Мандаш
️️️️
А. Оникуру
72'
Желтая карточка
М. Аль-Бакави
70'
63'
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
А. Бамсауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Стойкович
33
Конан
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
2
Аль-Рашиди
28
Риллер
10
Сабири
59
Цимирот
7
Оникуру
9
Нвакаеме
10
Сакала
3-4-1-2
43
Гроэ
15
Кадеш
5
Фелипе
4
Хавсави
13
Шанкити
91
Канте
6
Фабиньо
24
Бамсауд
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Хамдалла
10
Сакала
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
10
Сакала
22
Аль-Бакави
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
22
Аль-Бакави
9
Нвакаеме
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
9
Нвакаеме
7
Оникуру
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Оникуру
59
Цимирот
9
9
59
Цимирот
24
Бамсауд
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
24
Бамсауд
77
Коронадо
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
77
Коронадо
13
Шанкити
70
Камара
70
Камара
13
Шанкити
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Иттихад
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Иттихад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Стадион:
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