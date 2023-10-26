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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Хазм
Аль-Иттихад - Аль-Хазм: обзор матча 26 октября 2023
Аль-Иттихад
26.10.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Хазм
26'
К. Бензема
81'
Х. Кадеш
63'
М. Аль-Тани
86'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Хазм
Желтая карточка
Ф. Аль-Гамди
90'
+5
90'
+2
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ф. Селемани
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
А. Бамсауд
90'
86'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Селемани
ГОЛ! 2:1!
Х. Кадеш
Пас отдал
К. Бензема
81'
74'
Желтая карточка
Б. Виана
Замена
А. Хамдалла
️️️️
А. Камара
67'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
С. Аль-Фархан
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Аль-Тани
58'
Желтая карточка
М. Абусабаан
Желтая карточка
С. Аль-Фархан
49'
46'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
М. Бадамоси
Замена
Ромариньо
️️️️
У. Хавсави
46'
45'
+4
Замена
Ю. Аль-Шаммари
️️️️
Вина
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Н. Канте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
77
Игор Коронадо
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
7
Ромариньо
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
3-4-1-2
43
Гроэ
24
Бамсауд
4
Хавсави
5
Фелипе
15
Кадеш
91
Канте
6
Аль-Фархан
13
Шанкити
77
Коронадо
9
Бензема
70
Камара
3-2-1-3-1
23
Заед
50
Кашиш
7
Селемани
99
Аль-Мемаид
4
Рикардо
2
Виана
88
Абусабаан
17
Аль-Тани
20
Тозе
29
Вина
19
Бадамоси
24
Бамсауд
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
24
Бамсауд
6
Аль-Фархан
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
6
Аль-Фархан
4
Хавсави
7
Ромариньо
7
Ромариньо
4
Хавсави
70
Камара
9
Хамдалла
9
Хамдалла
70
Камара
7
Селемани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Селемани
29
Вина
7
Аль-Шаммари
7
Аль-Шаммари
29
Вина
19
Бадамоси
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
19
Бадамоси
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хазм
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хазм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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