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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Аль-Рияд - Аль-Иттихад: обзор матча 24 августа 2023
Аль-Рияд
24.08.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
17'
К. Бензема
25'
А. Хамдалла (П)
45+10'
А. Хамдалла
90+4'
С. Джамаан Аль-Амри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Иттихад
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
С. Джамаан Аль-Амри
Пас отдал
К. Бензема
Пенальти не реализован!
С. Аль-Аббас
89'
87'
Желтая карточка
М. Шанкити
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
Н. Мусона
81'
80'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
Н. Канте
67'
Замена
Жота
️️️️
Ромариньо
46'
Замена
А. Бамсауд
️️️️
З. Хавсави
46'
Замена
М. Шанкити
️️️️
М. Аль-Олаян
45'
+10
ГОЛ! 0:3!
А. Хамдалла
Пас отдал
М. Аль-Олаян
Желтая карточка
А. Курди
45'
+1
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Хамдалла
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ромариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
2
Закария Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
17
Мохаммед Салех
ЦП
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
7
Жота
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Кампанья
14
Тошка
13
Асири
15
Арсланажич
16
Аль-Хайбари
20
Туре
26
Аль-Закан
22
Ндонг
17
Мусона
7
Хуанми
4-2-1-3
43
Гроэ
33
Аль-Олаян
4
Хавсави
2
Хавсави
20
Шарахили
6
Фабиньо
91
Канте
77
Коронадо
9
Бензема
7
Ромариньо
9
Хамдалла
17
Мусона
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
17
Мусона
2
Хавсави
24
Бамсауд
24
Бамсауд
2
Хавсави
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
91
Канте
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
91
Канте
7
Ромариньо
7
Жота
7
Жота
7
Ромариньо
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
17
Мохаммед Салех
ЦП
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
17
Мохаммед Салех
ЦП
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттихад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
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