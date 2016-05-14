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Реми Гомис
Статистика
Реми Гомис - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1984 (42)
#6 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
4 : 0
14.05.2016
Нант
1' - 84'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нант
1 : 2
07.05.2016
Кан
1' - 61'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 0
30.04.2016
Ницца
34' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1 : 1
24.04.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 2
17.04.2016
Монпелье
1' - 45'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 1
09.04.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 3
03.04.2016
Лилль
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2 : 0
19.03.2016
Нант
1' - 76'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 0
13.03.2016
Анжер
1' - 90'
36'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бастия
0 : 0
09.03.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4 : 1
06.03.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
0 : 0
28.02.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
2 : 1
13.02.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 0
06.02.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
3 : 1
03.02.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 1
30.01.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
2 : 2
23.01.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
2 : 2
16.01.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
2 : 1
10.01.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
0 : 1
01.11.2015
Марсель
76' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2 : 0
20.09.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 2
13.09.2015
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бордо
2 : 0
30.08.2015
Нант
46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
22.08.2015
Реймс
90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0 : 0
15.08.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 0
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Генгам
Был в запасе
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