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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Кан
Нант - Кан: обзор матча 07 мая 2016
Нант
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 2
Завершен
Кан
78'
А. Бедойя
5'
Р. Роделен
45'
А. Делор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Кан
Желтая карточка
Э. Сала
90'
84'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Р. Роделен
Замена
А. Туре
️️️️
А. Томассон
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Бедойя
Пас отдал
Ж. Одель
78'
76'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
74'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
70'
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Д. Луи
61'
Желтая карточка
Ж. Делаплас
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Р. Гомис
61'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Адриан
55'
Желтая карточка
К. Джиджи
50'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Делор
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Делаплас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
37
Адриан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
39
Хишам М'Лааб
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
4-4-1-1
1
Риу
20
Сабали
17
Валонгва
26
Джиджи
15
Дюбуа
6
Гомис
37
Адриан
30
Жилле
11
Бедойя
28
Томассон
22
Сала
3-1-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
14
Луи
2
Соб
22
Делаплас
25
Фере
11
Бесса
23
Роделен
9
Делор
28
Томассон
7
Туре
7
Туре
28
Томассон
6
Гомис
33
Леньяни
33
Леньяни
6
Гомис
37
Адриан
2
Одель
2
Одель
37
Адриан
23
Роделен
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
23
Роделен
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
14
Луи
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
14
Луи
Остались в запасе
Нант
Кан
22
Энок Кватен
ПЗ
39
Хишам М'Лааб
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
39
Хишам М'Лааб
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Нант - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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