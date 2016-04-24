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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 24 апреля 2016
Марсель
24.04.2016, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Нант
49'
Ф. Товен
31'
Н. Н'Кулу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
Желтая карточка
Б. Менди
90'
+2
84'
Замена
Адриан
️️️️
А. Томассон
82'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Я. Бамму
81'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
79'
Желтая карточка
Я. Бамму
75'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Ж. Илоки
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Флетчер
69'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
А. Диаби
67'
Замена
А. Баррада
️️️️
Б. Сарр
60'
Красная карточка
А. Ромао
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Х. Манкильо
49'
44'
Желтая карточка
А. Томассон
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Нант
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Хишам М'Лааб
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
37
Адриан
ЦП
3-2-2-1-2
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
4
Рекик
23
Менди
70
Сарр
5
Диаби
15
Ромао
10
Товен
44
Батшуайи
26
Флетчер
4-1-2-1-2
1
Дюпе
20
Сабали
26
Джиджи
4
Вискаррондо
15
Дюбуа
20
Туре
30
Жилле
20
Илоки
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
5
Диаби
99
Ангисса
99
Ангисса
5
Диаби
70
Сарр
10
Баррада
10
Баррада
70
Сарр
26
Флетчер
5
Кабелла
5
Кабелла
26
Флетчер
18
Бамму
33
Леньяни
33
Леньяни
18
Бамму
20
Илоки
11
Бедойя
11
Бедойя
20
Илоки
28
Томассон
37
Адриан
37
Адриан
28
Томассон
Остались в запасе
Марсель
Нант
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Франк Пасси
39
Хишам М'Лааб
ЦП
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
39
Хишам М'Лааб
ЦП
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Марсель - Нант
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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