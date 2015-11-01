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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 01 ноября 2015
Нант
01.11.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
55'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
В. Моимбе
90'
87'
Замена
С. Спаранья
️️️️
Д. Н'Куду
80'
Замена
А. Ромао
️️️️
Л. Силва
Замена
Р. Гомис
️️️️
Ж. Одель
76'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Л. До
70'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Э. Сала
69'
Желтая карточка
Я. Бамму
55'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
46'
Замена
А. Баррада
️️️️
Р. Алессандрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
8
Люка До
ОП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
4-2-1-3
1
Риу
4
Вискаррондо
13
Моимбе
27
Цана
20
Сабали
20
Туре
8
До
28
Томассон
2
Одель
22
Сала
18
Бамму
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
4
Рекик
23
Менди
16
Силва
14
Н'Куду
19
Диарра
7
Алессандрини
5
Кабелла
44
Батшуайи
8
До
20
Илоки
20
Илоки
8
До
2
Одель
6
Гомис
6
Гомис
2
Одель
22
Сала
30
Сигторссон
30
Сигторссон
22
Сала
14
Н'Куду
33
Спаранья
33
Спаранья
14
Н'Куду
16
Силва
15
Ромао
15
Ромао
16
Силва
7
Алессандрини
10
Баррада
10
Баррада
7
Алессандрини
Остались в запасе
Нант
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Нант - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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