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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 23 января 2016
Нант
23.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
1'
К. Сигторссон
30'
А. Бедойя
84'
Ш. Диабате
90'
Л. Цана (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бордо
90'
Желтая карточка
С. Ямбере
Желтая карточка
А. Томассон
90'
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Цана
84'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Диабате
Пас отдал
В. Вада
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Джиджи
80'
Замена
Э. Сала
️️️️
К. Сигторссон
75'
70'
Замена
Ж. Приор
️️️️
С. Каррассо
Замена
Я. Бамму
️️️️
Адриан
70'
66'
Желтая карточка
А. Унас
62'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
В. Хазри
62'
Замена
Т. Туре
️️️️
Я. Плашил
54'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
К. Джиджи
49'
41'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 2:0!
А. Бедойя
Пас отдал
Э. Леньяни
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
Б. Туре
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Риу
26
Джиджи
4
Вискаррондо
33
Леньяни
15
Дюбуа
20
Туре
11
Бедойя
30
Жилле
37
Адриан
28
Томассон
30
Сигторссон
3-4-1-2
16
Каррассо
24
Жилберт
4
Ямбере
26
Контенто
23
Вада
18
Плашил
8
Шантом
71
Бийого Поко
96
Унас
14
Диабате
10
Хазри
26
Джиджи
27
Цана
27
Цана
26
Джиджи
37
Адриан
18
Бамму
18
Бамму
37
Адриан
30
Сигторссон
22
Сала
22
Сала
30
Сигторссон
16
Каррассо
40
Приор
40
Приор
16
Каррассо
10
Хазри
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Хазри
18
Плашил
14
Туре
14
Туре
18
Плашил
Остались в запасе
Нант
Бордо
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Остались в запасе
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Нант - Бордо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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