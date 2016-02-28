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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 28 февраля 2016
Нант
28.02.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
90'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Я. Бамму
️️️️
Э. Сала
90'
Желтая карточка
Г. Жилле
79'
78'
Замена
В. Лав
️️️️
Г. Каррийо
Замена
Ж. Одель
️️️️
Адриан
76'
73'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Т. Лемар
53'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-4-2
1
Риу
4
Вискаррондо
27
Цана
13
Моимбе
20
Сабали
11
Бедойя
30
Жилле
37
Адриан
6
Гомис
30
Сигторссон
22
Сала
4-1-2-1-2
1
Субашич
24
Раджи
13
Уоллес
6
Карвалью
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
8
Моутинью
28
Тулалан
18
Лемар
9
Каррийо
10
Мбаппе
22
Сала
18
Бамму
18
Бамму
22
Сала
37
Адриан
2
Одель
2
Одель
37
Адриан
10
Мбаппе
10
Бахлули
10
Бахлули
10
Мбаппе
9
Каррийо
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
9
Каррийо
18
Лемар
11
Кошта
11
Кошта
18
Лемар
Остались в запасе
Нант
Монако
20
Бирама Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
20
Бирама Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Нант - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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