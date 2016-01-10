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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сент-Этьен
Нант - Сент-Этьен: обзор матча 10 января 2016
Нант
10.01.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
29'
Ж. Одель
77'
К. Сигторссон
14'
Н. Ру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Сент-Этьен
90'
Желтая карточка
Н. Мопе
86'
Желтая карточка
Ж. Бризон
84'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
Г. Жилле
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Сигторссон
77'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Я. Бамму
70'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Ж. Одель
70'
64'
Замена
Б. Корнье
️️️️
В. Эйссерик
Замена
А. Бедойя
️️️️
Адриан
64'
45'
Замена
Ж. Клеман
️️️️
В. Пажо
31'
Желтая карточка
В. Пажо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Одель
Пас отдал
Адриан
29'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Ру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Риу
4
Вискаррондо
33
Леньяни
26
Джиджи
20
Сабали
20
Туре
30
Жилле
37
Адриан
28
Томассон
2
Одель
18
Бамму
3-4-3
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
19
Погба
26
Баял Салл
18
Лемуан
17
Пажо
9
Эйссерик
27
Бризон
26
Ру
16
Содерлунд
17
Амума
37
Адриан
11
Бедойя
11
Бедойя
37
Адриан
2
Одель
20
Илоки
20
Илоки
2
Одель
18
Бамму
30
Сигторссон
30
Сигторссон
18
Бамму
9
Эйссерик
10
Корнье
10
Корнье
9
Эйссерик
17
Пажо
11
Клеман
11
Клеман
17
Пажо
26
Ру
11
Мопе
11
Мопе
26
Ру
Остались в запасе
Нант
Сент-Этьен
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нант - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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