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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 06 февраля 2016
Тулуза
06.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нант
90'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
А. Бедойя
Желтая карточка
Ф. Мубандже
90'
90'
Желтая карточка
Я. Бамму
86'
Желтая карточка
Э. Сала
Замена
А. Регаттен
️️️️
О. Трехо
80'
Замена
М. Гойкоэчеа
️️️️
А. Лафон
75'
Замена
З. Машаш
️️️️
А. Пешич
69'
68'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Адриан
54'
Замена
Я. Бамму
️️️️
А. Томассон
37'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
О. Трехо
36'
16'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Адриан
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Лафон
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Мубандже
25
Спайич
29
Бли
11
Акпа Акпро
7
Сомалья
8
Трехо
10
Бен-Йеддер
8
Пешич
4-4-1-1
1
Риу
20
Сабали
27
Цана
13
Моимбе
4
Вискаррондо
11
Бедойя
6
Гомис
30
Жилле
37
Адриан
28
Томассон
22
Сала
40
Лафон
1
Гойкоэчеа
1
Гойкоэчеа
40
Лафон
8
Трехо
17
Регаттен
17
Регаттен
8
Трехо
8
Пешич
29
Машаш
29
Машаш
8
Пешич
11
Бедойя
15
Дюбуа
15
Дюбуа
11
Бедойя
28
Томассон
18
Бамму
18
Бамму
28
Томассон
37
Адриан
2
Одель
2
Одель
37
Адриан
Остались в запасе
Тулуза
Нант
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
20
Бирама Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
20
Бирама Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Тулуза - Нант
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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