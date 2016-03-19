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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 19 марта 2016
Лион
19.03.2016, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Нант
83'
Г. Перрен
90+4'
А. Ляказетт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ляказетт
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Г. Перрен
83'
Замена
Г. Перрен
️️️️
С. Дардер
82'
80'
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Сигторссон
76'
Замена
Б. Туре
️️️️
Р. Гомис
72'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Э. Сала
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Корне
72'
Желтая карточка
Рафаэл
67'
64'
Желтая карточка
Л. Цана
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Толиссо
62'
42'
Желтая карточка
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
2
Рафаэл
25
Гоналон
18
Геззаль
10
Дардер
8
Толиссо
70
Корне
91
Ляказетт
4-3-1-2
1
Риу
20
Сабали
4
Вискаррондо
27
Цана
15
Дюбуа
30
Жилле
11
Бедойя
6
Гомис
28
Томассон
30
Сигторссон
22
Сала
8
Толиссо
4
Ферри
4
Ферри
8
Толиссо
10
Дардер
28
Перрен
28
Перрен
10
Дардер
70
Корне
15
Калулу
15
Калулу
70
Корне
6
Гомис
20
Туре
20
Туре
6
Гомис
30
Сигторссон
18
Бамму
18
Бамму
30
Сигторссон
22
Сала
2
Одель
2
Одель
22
Сала
Остались в запасе
Лион
Нант
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лион - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
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