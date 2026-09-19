Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Самуэль Калу - статистика

Ботев
26 августа 1997 (29)
#90 | Нападающий
176 см
Нигерия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
1' - 90'
54, 75'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев
2 : 0
13.09.2026
Локомотив Пл
1' - 90'
44'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Арда
2 : 3
04.09.2026
Ботев
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Ботев
1 : 3
30.08.2026
Левски
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
21
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
21.05.2024
Грассхоппер
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
15.05.2024
Люцерн
56' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
10.05.2024
Базель
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Ивердон
3 : 1
05.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
0 : 0
07.04.2024
Лозанна-Спорт
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
04.04.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 1
28.01.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
1' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 89'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
04.11.2023
Лугано
1' - 90'
71'
80'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
29.10.2023
Базель
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 2
21.10.2023
Лозанна-Спорт
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
08.10.2023
Люцерн
1' - 71'
68'
61'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Серветт
2 : 1
30.09.2023
Лозанна-Спорт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
27.09.2023
Лозанна-Спорт
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
71' - 90'
72'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
3
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+