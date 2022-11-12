Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Натанаэль - статистика

Завершил карьеру
25 декабря 1990 (35), Куяба
#25 | Защитник
166 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аваи
16
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
1' - 90'
49'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
3 : 0
23.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Аваи
0 : 3
17.10.2022
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Форталеза
2 : 0
09.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Аваи
1 : 2
07.10.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
4 : 0
26.09.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Аваи
1 : 0
17.09.2022
Атлетико Минейро
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Аваи
1 : 1
11.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
22'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Аваи
0 : 1
23.08.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Аваи
1 : 1
07.08.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Америка Минейро
3 : 1
01.08.2022
Аваи
1' - 58'
4'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Аваи
1 : 2
24.07.2022
Фламенго
1' - 70'
47'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 0
20.07.2022
Аваи
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+