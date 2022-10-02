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    Натанаэль - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Соуза
    Фамилия Пимента
    Команда Аваи
    Состав Основной
    Родной город Куяба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 1990 (32 года)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 16 1 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    10.11.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
    49'
    05.11.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.10.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    17.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    07.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 1' -61' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26.09.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    17.09.2022 1' -89' Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.09.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22'
    03.09.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    27.08.2022 73' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    13.08.2022 75' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.08.2022 1' -58' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    4'
    24.07.2022 1' -70' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    47'
    20.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:0 Аваи (Флорианополис)
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