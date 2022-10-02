Натанаэль - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Соуза
|Фамилия
|Пимента
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Соуза
|Фамилия
|Пимента
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|16
|1
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:0
|Сеара (Форталеза)
|49'
|05.11.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -61'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26.09.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.09.2022
|1' -89'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22'
|03.09.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|27.08.2022
|73' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|13.08.2022
|75' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.08.2022
|1' -58'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|4'
|24.07.2022
|1' -70'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|47'
|20.07.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)