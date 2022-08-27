Валерий Жуковский - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Жуковский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Жуковский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|18
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -57'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -53'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|84' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|85' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|1' -67'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -58'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|1' -62'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -83'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|1' -54'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|1' -58'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|45'
|12.08.2022
|90' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|87' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:3
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|46' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|56' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Арсенал (Дзержинск)
|90'
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -46'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|59' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)