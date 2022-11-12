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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Витебск
Неман - Витебск: обзор матча 12 ноября 2022
Неман
12.11.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Витебск
33'
А. Якимов
64'
А. Матвеенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Витебск
84'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
М. Жумабеков
Замена
Е. Сакута
️️️️
М. Яблонский
84'
Красная карточка
П. Савицкий
82'
79'
Замена
A. Kocharyan
️️️️
Е. Краснов
Замена
А. Сучков
️️️️
В. Варакса
71'
70'
Желтая карточка
Е. Краснов
66'
Замена
В. Давыдов
️️️️
Н. Баранок
65'
Желтая карточка
С. Волков
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Матвеенко
Замена
П. Савицкий
️️️️
В. Жуковский
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Якимов
33'
30'
Желтая карточка
Н. Баранок
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Н. Адамович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
16
Владислав Василючек
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
11
Антон Матвеенко
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
88
Павел Савицкий
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
88
Aram Kocharyan
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
1-1-5-3
16
Василючек
50
Шалашников
26
Варакса
46
Легчилин
11
Жуковский
8
Адамович
24
Якимов
78
Яблонский
97
Пасевич
10
Шукуров
32
Павлюковец
3-2-4-1
77
Гущенко
3
Костомаров
6
Сезар
4
Скитов
3
Баранок
10
Жумабеков
11
Матвеенко
5
Волков
20
Краснов
22
Скибский
9
Теверов
8
Адамович
14
Анюкевич
14
Анюкевич
8
Адамович
11
Жуковский
88
Савицкий
88
Савицкий
11
Жуковский
78
Яблонский
77
Сакута
77
Сакута
78
Яблонский
26
Варакса
17
Сучков
17
Сучков
26
Варакса
3
Баранок
14
Давыдов
14
Давыдов
3
Баранок
20
Краснов
88
88
20
Краснов
10
Жумабеков
7
Лисовский
7
Лисовский
10
Жумабеков
Остались в запасе
Неман
Витебск
1
Артур Малиевский
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Дмитрий Харитонов
ВР
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Неман - Витебск
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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