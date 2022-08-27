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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Ислочь
Неман - Ислочь: обзор матча 27 августа 2022
Неман
27.08.2022, суббота, 19:45
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
45'
В. Жуковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Ислочь
Желтая карточка
В. Василючек
90'
+3
Замена
Р. Пасевич
️️️️
П. Савицкий
88'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Ш. Жимо
76'
75'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
М. Ковель
Желтая карточка
Ш. Жимо
69'
66'
Желтая карточка
М. Ковель
64'
Желтая карточка
Д. Лисакович
61'
Желтая карточка
В. Пигас
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
В. Жуковский
58'
Замена
В. Варакса
️️️️
А. Сучков
53'
46'
Замена
К. Леонович
️️️️
О. Никифоренко
46'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Морозов
ГОЛ! 1:0!
В. Жуковский
Пас отдал
М. Яблонский
45'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Е. Зубович
25'
23'
Желтая карточка
О. Никифоренко
Желтая карточка
А. Якимов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Сучков
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
3-4-1-3
14
Жимо
20
Садовничий
33
Карпович
46
Легчилин
11
Жуковский
88
Савицкий
24
Якимов
10
Шукуров
17
Зубович
16
Василючек
17
Сучков
3-3-1-1-2
1
Игнатович
5
Ковель
4
Калачев
18
Степанов
32
Пигас
10
Лисакович
33
Ибрахим
11
Лисакович
82
Никифоренко
9
Морозов
7
Соса
14
Жимо
14
Анюкевич
14
Анюкевич
14
Жимо
17
Сучков
26
Варакса
26
Варакса
17
Сучков
11
Жуковский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
11
Жуковский
17
Зубович
78
Яблонский
78
Яблонский
17
Зубович
88
Савицкий
97
Пасевич
97
Пасевич
88
Савицкий
9
Морозов
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Морозов
82
Никифоренко
9
Леонович
9
Леонович
82
Никифоренко
5
Ковель
99
Самиев
99
Самиев
5
Ковель
Остались в запасе
Неман
Ислочь
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Неман - Ислочь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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