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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Неман
Белшина - Неман: обзор матча 15 октября 2022
Белшина
15.10.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Неман
24'
М. Колядко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Неман
Замена
А. Александрович
️️️️
И. Чесноков
86'
Замена
Д. Велисевич
️️️️
Д. Гомза
80'
75'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
В. Варакса
Замена
Н. Соколовский
️️️️
Д. Вашкевич
72'
67'
Замена
А. Сучков
️️️️
В. Жуковский
Желтая карточка
М. Иса
63'
57'
Замена
️️️️
Ю. Павлюковец
46'
Желтая карточка
М. Яблонский
46'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
С. Карпович
ГОЛ! 1:0!
М. Колядко
Пас отдал
И. Кухарчик
24'
23'
Желтая карточка
А. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Антон Сучков
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Денисенко
21
Слабашевич
30
Трояков
23
Соланович
77
Иса
7
Колядко
8
Кухарчик
17
Чесноков
6
Родионов
15
Вашкевич
27
Гомза
3-1-5-1-1
33
Карпович
20
Садовничий
14
Жимо
26
Варакса
78
Яблонский
32
Павлюковец
11
Жуковский
8
Адамович
46
Легчилин
10
Шукуров
16
Василючек
15
Вашкевич
19
Соколовский
19
Соколовский
15
Вашкевич
27
Гомза
8
Велисевич
8
Велисевич
27
Гомза
17
Чесноков
17
Александрович
17
Александрович
17
Чесноков
26
Варакса
14
Анюкевич
14
Анюкевич
26
Варакса
33
Карпович
97
Пасевич
97
Пасевич
33
Карпович
11
Жуковский
17
Сучков
17
Сучков
11
Жуковский
Остались в запасе
Белшина
Неман
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Белшина - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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