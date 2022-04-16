Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Неман
Ислочь - Неман: обзор матча 16 апреля 2022
Ислочь
16.04.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Неман
65'
М. Артюх
80'
С. Куадио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Неман
Замена
И. Болтрушевич
️️️️
М. Артюх
90'
+2
Замена
Г. Ровдо
️️️️
Г. Барковский
85'
82'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
E. Leshko
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Куадио
70'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
Р. Пасевич
66'
Замена
С. Куадио
️️️️
А. Якимов
ГОЛ! 1:0!
М. Артюх
65'
Замена
В. Морозов
️️️️
О. Никифоренко
63'
60'
Желтая карточка
А. Якимов
46'
Замена
А. Шукуров
️️️️
В. Жуковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
20
Иван Садовничий
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Неман
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
1-3-5
25
Юрасов
3
Глущенков
82
Никифоренко
91
Патоцкий
18
Степанов
7
Соса
25
Дибанго
7
Козыренко
11
Лисакович
11
Барковский
2-5-4
4
Васильев
0
46
Легчилин
24
Якимов
11
Жуковский
88
Савицкий
32
Павлюковец
97
Пасевич
17
Зубович
1
Малиевский
20
Садовничий
Артюх
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
Артюх
82
Никифоренко
9
Морозов
9
Морозов
82
Никифоренко
77
Артюх
77
Артюх
11
Барковский
7
Ровдо
7
Ровдо
11
Барковский
0
14
Анюкевич
14
Анюкевич
0
11
Жуковский
10
Шукуров
10
Шукуров
11
Жуковский
97
Пасевич
92
Кадымян
92
Кадымян
97
Пасевич
24
Якимов
11
Куадио
11
Куадио
24
Якимов
Остались в запасе
Ислочь
Неман
28
Александр Свирский
ВР
6
Абдулайе Конде
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Абдулайе Конде
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Остались в запасе
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Ислочь - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Ислочь
Неман
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+