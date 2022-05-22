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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Неман
Славия-Мозырь - Неман: обзор матча 22 мая 2022
Славия-Мозырь
22.05.2022, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Неман
65'
Е. Барсуков
38'
С. Куадио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Неман
84'
Вторая желтая
А. Шалашников
82'
Желтая карточка
Ю. Павлюковец
81'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Шукуров
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
В. Потороча
81'
Вторая желтая
Г. Бугулов
79'
72'
Замена
К. Леонович
️️️️
Н. Адамович
Желтая карточка
Г. Бугулов
71'
67'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Р. Пасевич
ГОЛ! 1:1!
Е. Барсуков
65'
Замена
И. Тимонюк
️️️️
И. Руцкий
51'
46'
Замена
В. Жуковский
️️️️
С. Куадио
44'
Желтая карточка
А. Шалашников
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Куадио
Пас отдал
А. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
96
Валерий Потороча
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Неман
14
Шериф Жимо
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
2-2-5
44
Шестиловский
11
Эссого
6
Дрош
9
Кобет
28
Бугулов
78
Якушевич
11
Ловец
19
Руцкий
10
Альшаник
1-4-5
14
Жимо
46
Легчилин
32
Павлюковец
88
Савицкий
24
Якимов
50
Шалашников
8
Адамович
11
Куадио
97
Пасевич
10
Шукуров
96
Потороча
3
Игнатенко
3
Игнатенко
96
Потороча
19
Руцкий
44
Тимонюк
44
Тимонюк
19
Руцкий
11
Куадио
11
Жуковский
11
Жуковский
11
Куадио
97
Пасевич
78
Яблонский
78
Яблонский
97
Пасевич
10
Шукуров
17
Зубович
17
Зубович
10
Шукуров
8
Адамович
9
Леонович
9
Леонович
8
Адамович
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Остались в запасе
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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