Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Славия-Мозырь
Неман - Славия-Мозырь: обзор матча 09 октября 2022
Неман
09.10.2022, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
79'
Е. Зубович (П)
83'
Р. Пасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Славия-Мозырь
Замена
А. Анюкевич
️️️️
А. Шукуров
90'
+3
Замена
️️️️
В. Варакса
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Пасевич
83'
80'
Замена
В. Полоз
️️️️
А. Альшаник
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Зубович
79'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Е. Зубович
78'
76'
Желтая карточка
Г. Бугулов
Желтая карточка
А. Якимов
71'
68'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Чухлей
67'
Желтая карточка
В. Потороча
Замена
Е. Зубович
️️️️
В. Жуковский
58'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
А. Сучков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Сучков
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
16
Данила Сокол
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Славия-Мозырь
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
3-1-4-1-2
14
Жимо
20
Садовничий
33
Карпович
26
Варакса
46
Легчилин
8
Адамович
11
Жуковский
24
Якимов
10
Шукуров
16
Василючек
17
Сучков
4-2-5
20
Чухлей
44
Шестиловский
28
Бугулов
10
Альшаник
6
Дрош
11
Ловец
16
Сокол
11
Эссого
19
Руцкий
10
Жердев
96
Потороча
10
Шукуров
14
Анюкевич
14
Анюкевич
10
Шукуров
Зубович
32
Павлюковец
32
Павлюковец
Зубович
17
Сучков
97
Пасевич
97
Пасевич
17
Сучков
11
Жуковский
17
Зубович
17
Зубович
11
Жуковский
20
Чухлей
9
Кобет
9
Кобет
20
Чухлей
10
Альшаник
13
Полоз
13
Полоз
10
Альшаник
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Остались в запасе
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
Новости команд
Все
Неман
Славия-Мозырь
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+