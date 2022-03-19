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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Торпедо-БелАЗ
Неман - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 19 марта 2022
Неман
19.03.2022, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
25'
П. Савицкий
88'
Р. Грибовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 2:0!
Р. Грибовский
88'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Е. Зубович
66'
Желтая карточка
А. Легчилин
64'
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Якимов
59'
58'
Замена
В. Горбачик
️️️️
А. Ковалев
58'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
Е. Зубович
50'
36'
Желтая карточка
А. Чиж
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
Пас отдал
Е. Зубович
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Неман
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
2-4-5
0
14
Жимо
46
Легчилин
24
Якимов
88
Савицкий
32
Павлюковец
1
Малиевский
17
Зубович
10
Шукуров
20
Садовничий
97
Пасевич
4-4-3
2
Чиж
12
Иванов
6
Мякиш
88
Яшин
27
Березкин
21
Макаров
6
Премудров
19
Устинов
30
Побудей
17
Ковалев
1
Бушма
24
Якимов
11
Жуковский
11
Жуковский
24
Якимов
17
Зубович
9
Грибовский
9
Грибовский
17
Зубович
17
Ковалев
33
Горбачик
33
Горбачик
17
Ковалев
21
Макаров
88
Кириленко
88
Кириленко
21
Макаров
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Остались в запасе
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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