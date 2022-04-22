Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Шахтер
Неман - Шахтер: обзор матча 22 апреля 2022
Неман
22.04.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
6'
А. Анюкевич
78'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Шахтер
90'
+3
Желтая карточка
Н. Корзун
Замена
М. Яблонский
️️️️
П. Савицкий
81'
80'
Замена
Н. Антич
️️️️
Д. Гружевский
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
Желтая карточка
А. Якимов
76'
Замена
С. Куадио
️️️️
Ю. Павлюковец
73'
71'
Замена
В. Сотников
️️️️
Д. Подстрелов
60'
Желтая карточка
Д. Гружевский
Замена
Г. Кадымян
️️️️
Р. Пасевич
54'
37'
Замена
Н. Корзун
️️️️
А. Пейич
Желтая карточка
Е. Зубович
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Анюкевич
Пас отдал
Е. Зубович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Неман
14
Шериф Жимо
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
2-4-5
4
Васильев
14
Анюкевич
46
Легчилин
24
Якимов
88
Савицкий
32
Павлюковец
1
Малиевский
97
Пасевич
10
Шукуров
20
Садовничий
17
Зубович
3-1-5
32
Черник
77
Юзепчук
4
Хадаркевич
66
Политевич
98
Подстрелов
12
Гружевский
9
6
Пейич
30
Ахмеди
11
Иванович
88
Савицкий
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Савицкий
97
Пасевич
92
Кадымян
92
Кадымян
97
Пасевич
32
Павлюковец
11
Куадио
11
Куадио
32
Павлюковец
12
Гружевский
5
Антич
5
Антич
12
Гружевский
98
Подстрелов
33
Сотников
33
Сотников
98
Подстрелов
6
Пейич
18
Корзун
18
Корзун
6
Пейич
Остались в запасе
Неман
Шахтер
14
Шериф Жимо
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
25
Роман Степанов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
14
Шериф Жимо
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Неман - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
Новости команд
Все
Неман
Шахтер
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+