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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Неман
Динамо Мн - Неман: обзор матча 06 ноября 2022
Динамо Мн
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Неман
63'
З. Йосипович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Неман
Замена
Н. Демченко
️️️️
А. Концевой
81'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Кисляк
79'
Желтая карточка
А. Концевой
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Йосипович
63'
Желтая карточка
Р. Бегунов
59'
59'
Вторая желтая
Ш. Жимо
53'
Замена
М. Яблонский
️️️️
В. Жуковский
Замена
В. Ложкин
️️️️
И. Бахар
53'
Замена
З. Йосипович
️️️️
Д. Бакич
46'
41'
Желтая карточка
Ш. Жимо
34'
Желтая карточка
И. Садовничий
33'
Желтая карточка
А. Якимов
31'
Желтая карточка
Е. Зубович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
16
Владислав Василючек
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
11
Зоран Йосипович
ЦФ
Неман
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
78
Максим Яблонский
ПП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-1-3-2
1
Хаткевич
67
Бегунов
5
Калинин
3
Швецов
20
Сачивко
15
Кисляк
24
Вакулич
17
Бахар
19
Гречихо
7
Бакич
80
Концевой
3-4-2-1
16
Василючек
50
Шалашников
20
Садовничий
14
Жимо
11
Жуковский
8
Адамович
24
Якимов
32
Павлюковец
10
Шукуров
97
Пасевич
17
Зубович
15
Кисляк
47
Козлов
47
Козлов
15
Кисляк
80
Концевой
8
Демченко
8
Демченко
80
Концевой
17
Бахар
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Бахар
7
Бакич
11
Йосипович
11
Йосипович
7
Бакич
11
Жуковский
78
Яблонский
78
Яблонский
11
Жуковский
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
13
Иван Шимакович
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Остались в запасе
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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