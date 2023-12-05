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    Фабио Гроссо - посты

    Защитник
    Имя Фабио
    Фамилия Гроссо
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1977 (46 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Россия
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