Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Франции 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Франции 2007 Франция. Лига 1 2007/2008