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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Ювентус
Сиена - Ювентус: обзор матча 18 сентября 2011
Сиена
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
55'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Ювентус
Желтая карточка
К. Терци
+1
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
П. Гросси
️️️️
Д. Маннини
Замена
С. Вергассола
️️️️
А. Гацци
Замена
М. Ларрондо
️️️️
П. Гонсалес
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Травма
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
20
Франческо Бриенца
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
70
Даниеле Маннини
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
7
Дженнаро Трояньелло
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
23
Паоло Гросси
ПП
6
Анжело
ПП
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-4-2
23
Бркич
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
20
Бриенца
14
Гацци
10
Д'Агостино
70
Маннини
16
Калайо
18
Гонсалес
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
15
Барцальи
6
Гроссо
3
Пепе
21
Пирло
10
Маркизио
15
Джаккерини
9
Вучинич
21
Матри
14
Гацци
8
Вергассола
8
Вергассола
14
Гацци
18
Гонсалес
9
Ларрондо
9
Ларрондо
18
Гонсалес
70
Маннини
23
Гросси
23
Гросси
70
Маннини
14
Кьеллини
19
Бонуччи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
9
Вучинич
23
Видаль
23
Видаль
9
Вучинич
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
Остались в запасе
Сиена
Ювентус
7
Дженнаро Трояньелло
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
30
Марко Сторари
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Дженнаро Трояньелло
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сиена - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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