|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|1' -64'
|Брентфорд (Лондон)
|1:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.04.2017
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|4:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|18.03.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:5
|Брентфорд (Лондон)
|14.03.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|21.02.2017
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Брентфорд (Лондон)
|14.02.2017
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|11.02.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|4:2
|Брентфорд (Лондон)
|12'
|05.02.2017
|1' -88'
|Брентфорд (Лондон)
|3:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.01.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.01.2017
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|14.01.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.12.2016
|1' -75'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.12.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|17.12.2016
|1' -83'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|13.12.2016
|1' -78'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|10.12.2016
|77' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|5:0
|Брентфорд (Лондон)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)