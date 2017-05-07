Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Том Филд - статистика

Завершил карьеру
14 марта 1997 (29)
#39 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
15
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Брентфорд
1 : 3
07.05.2017
Блэкберн
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
1 : 1
29.04.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Барнсли
1 : 1
17.04.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Брентфорд
4 : 0
14.04.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
2 : 1
08.04.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
2 : 0
04.04.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бертон Альбион
3 : 5
18.03.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
1 : 2
14.03.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
4 : 2
25.02.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
21.02.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
3 : 2
14.02.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Престон
4 : 2
11.02.2017
Брентфорд
1' - 90'
12'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
3 : 3
05.02.2017
Брайтон
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
3 : 0
31.01.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
21.01.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Брентфорд
1 : 2
14.01.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брентфорд
0 : 0
31.12.2016
Норвич Сити
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
2 : 2
26.12.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
17.12.2016
Брентфорд
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
0 : 1
13.12.2016
Брентфорд
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
2 : 1
10.12.2016
Бертон Альбион
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
5 : 0
03.12.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 2
26.11.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
19.11.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
06.08.2016
Брентфорд
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
4
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
1
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+