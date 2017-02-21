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    Том Филд - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Филд
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 1' -64' Брентфорд (Лондон) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)
    29.04.2017 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    17.04.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    14.04.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 4:0 Дерби Каунти (Дерби)
    08.04.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    04.04.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Лидс (Лидс)
    18.03.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 3:5 Брентфорд (Лондон)
    14.03.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    25.02.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    21.02.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:2 Брентфорд (Лондон)
    14.02.2017 1' -90' Рединг (Рединг) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    11.02.2017 1' -90' Престон (Престон) 4:2 Брентфорд (Лондон)
    12'
    05.02.2017 1' -88' Брентфорд (Лондон) 3:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    31.01.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    21.01.2017 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    14.01.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.12.2016 1' -75' Брентфорд (Лондон) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    26.12.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    17.12.2016 1' -83' Лидс (Лидс) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    13.12.2016 1' -78' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    10.12.2016 77' -90' Брентфорд (Лондон) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    03.12.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 5:0 Брентфорд (Лондон)
    26.11.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.11.2016 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    06.08.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Брентфорд (Лондон)
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