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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Брентфорд
Барнсли - Брентфорд: обзор матча 17 апреля 2017
Барнсли
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
28'
М. Уоткинс
41'
Ф. Джозефзун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Брентфорд
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Монкур
82'
75'
Замена
А. МакКормак
️️️️
К. Кершбаумер
68'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Р. Вудс
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Брэдшоу
68'
Желтая карточка
А. МакДональд
60'
47'
Пенальти не реализован!
Хота
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
Хота
30'
Замена
С. Каньос
️️️️
Л. Вибе
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
РФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЛП
4
Алан МакКормак
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
2
Джонс
4
Робертс
5
МакДональд
17
Джанко
20
Монкур
37
Джеймс
4
Сковен
77
Кент
9
Брэдшоу
23
Уоткинс
3-3-3
7
Кершбаумер
6
Дин
15
Иган
3
Генри
18
Вудс
36
Кларк
26
Вибе
8
Джозефзун
14
Сойерс
24
Хота
9
Брэдшоу
10
Армстронг
10
Армстронг
9
Брэдшоу
20
Монкур
26
Хеджс
26
Хеджс
20
Монкур
26
Вибе
7
Каньос
7
Каньос
26
Вибе
7
Кершбаумер
4
МакКормак
4
МакКормак
7
Кершбаумер
18
Вудс
23
Йеннарис
23
Йеннарис
18
Вудс
Остались в запасе
Барнсли
Брентфорд
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Барнсли - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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