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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Брентфорд
Бертон Альбион - Брентфорд: обзор матча 18 марта 2017
Бертон Альбион
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 5
Завершен
Брентфорд
21'
М. Сорделл
23'
М. Сорделл
41'
К. Вудроу
10'
С. Каньос
51'
Л. Вибе
61'
С. Каньос
85'
Л. Вибе
86'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Брентфорд
Замена
Л. Экинс
️️️️
Д. Брэйфорд
87'
86'
ГОЛ! 3:5!
Хота
Пас отдал
Л. Вибе
85'
ГОЛ! 3:4!
Л. Вибе
Пас отдал
Ф. Джозефзун
Замена
Л. Дайер
️️️️
М. Кайтли
80'
Замена
М. Палмер
️️️️
Л. Мерфи
80'
78'
Замена
А. МакКормак
️️️️
Р. Сойерс
70'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
67'
Желтая карточка
Хота
63'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
К. Кершбаумер
61'
ГОЛ! 3:3!
С. Каньос
Пас отдал
Л. Вибе
51'
ГОЛ! 3:2!
Л. Вибе
Пас отдал
К. Кершбаумер
ГОЛ! 3:1!
К. Вудроу
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Сорделл
Пас отдал
К. Вудроу
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Сорделл
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Каньос
Пас отдал
Р. Сойерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
7
Люк Мерфи
АП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
7
Константин Кершбаумер
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
4-3-1-2
33
МакЛафлин
6
Тернер
2
Фланаган
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
28
Кайтли
21
Кристенсен
36
Ирвин
7
Мерфи
12
Вудроу
9
Сорделл
2-4-3-1
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
7
Кершбаумер
18
Вудс
26
Вибе
39
Филд
24
Хота
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
7
Мерфи
16
Палмер
16
Палмер
7
Мерфи
28
Кайтли
22
Дайер
22
Дайер
28
Кайтли
2
Брэйфорд
7
Экинс
7
Экинс
2
Брэйфорд
7
Кершбаумер
23
Йеннарис
23
Йеннарис
7
Кершбаумер
14
Сойерс
4
МакКормак
4
МакКормак
14
Сойерс
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
Остались в запасе
Бертон Альбион
Брентфорд
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бертон Альбион - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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