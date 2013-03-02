Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеральд Асамоа - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1978 (47), Мампонг
#18 | Нападающий
180 см | 79 кг
Германия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
17
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 1
02.03.2013
Гройтер Фюрт
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1 : 0
16.02.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
09.02.2013
Вольфсбург
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 2
02.02.2013
Гройтер Фюрт
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
26.01.2013
Майнц
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
19.01.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
15.12.2012
Аугсбург
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 0
08.12.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 0
27.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.11.2012
Нюрнберг
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
11.11.2012
Боруссия М
1' - 46'
43'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
02.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 89'
79'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
27.10.2012
Вердер
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 3
19.10.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
06.10.2012
Гамбург
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
29.09.2012
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.09.2012
Гройтер Фюрт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
15.09.2012
Шальке-04
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 1
31.08.2012
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
25.08.2012
Бавария
Был в запасе
Главные новости
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+