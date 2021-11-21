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Майкл Кэррик
Новости
Майкл Кэррик - новости
Завершил карьеру
28 июля 1981 (45), Уоллсенд
#16 | Полузащитник
189 см | 78 кг
Англия
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После отставки Сульшера «Манчестер Юнайтед» временно возглавит связка Флетчер – Кэррик
2021.11.21 08:15
3
Кэррик: «Фергюсон оказывает огромное влияние на Сульшера. В некотором смысле, сэр Алекс все еще босс»
2019.03.16 07:37
2
Погба – после увольнения Моуринью: «Он думал, что выставит меня дураком, но связался не с тем парнем»
2018.12.20 11:27
22
Sky Sports: «МЮ» назначит Кэррика исполняющим обязанности главного тренера команды на двое суток
2018.12.18 13:40
Кэррик – о работе Моуринью с молодежью: «Жозе не игнорирует историю и традиции «МЮ». Нужно отдать ему должное за это»
2018.10.14 20:23
Кэррик: «У меня была депрессия после поражения в финале ЛЧ-2009»
2018.10.09 22:01
151
Видео
Кэррик написал автобиографию. Все сборы от нее пойдут на благотворительность
2018.09.05 06:32
3
Кэррик войдет в тренерский штаб Моуринью в «МЮ»
2018.05.23 11:16
Кэррик выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»
2018.05.09 16:51
1
Кэррик завершит карьеру в конце сезона
2018.03.12 20:14
2
Моуринью сообщил, что будет искать нового опорного полузащитника
2018.02.17 10:18
Кэррик поддержал Давида Силву, сын которого родился недоношенным
2018.01.04 18:50
Моуринью: «В следующем сезоне «МЮ» купит двух-трех новичков»
2017.12.30 11:09
Ибрагимович и Кэррик не сыграют с ЦСКА
2017.12.04 17:39
7
Моуринью предложил Кэррику войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
2017.11.25 21:34
Кэррик вернулся в строй после проблем с сердцем
2017.11.24 23:28
Погба вернулся к тренировкам
2017.11.09 22:06
1
Кэррик может уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»
2017.10.29 12:27
1
Горецка заменит Кэррика в «Манчестер Юнайтед»
2017.10.04 10:54
2
Фото
Кэррик – новый капитан «Манчестер Юнайтед»
2017.07.11 21:33
4
Источник: Кэррик станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед», если Руни покинет клуб
2017.07.09 12:23
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед-2008» сыграл вничью с командой «Друзья Кэррика»
2017.06.04 19:11
15
Фото
Джеррард получил травму и не сыграет в матче в честь Кэррика
2017.06.02 22:50
2
Фото
Кэррик продлил контракт с «МЮ» на год
2017.05.28 01:15
2
Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1
2017.05.24 17:45
15
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Кэрриком
2017.05.17 01:12
1
Игроки «Манчестер Юнайтед» называют Рэшфорда «ребенком»
2017.04.22 07:40
3
Кэррик назвал расслабленность причиной ничейного результата с «Андерлехтом»
2017.04.14 08:10
2
«Манчестер Юнайтед» принял решение летом купить Дайера за 40 миллионов
2017.03.30 19:45
3
Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче Кэррика
2017.03.20 16:50
8
1
2
3
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
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