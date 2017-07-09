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    Источник: Кэррик станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед», если Руни покинет клуб

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, выступающий за «красных дьяволов» с 2006 года, станет новым капитаном клуба, если во время летнего трансферного окна команду покинет Уэйн Руни.

    Ранее сообщалось, что форвард близок к возвращению в «Эвертон», цвета которого защищал с 2002 по 2004 год.

    По информации источника, вице-капитаном команды будет назначен полузащитник Андер Эррера.

    Источник: Twitter

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    09.07.2017 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 13:58

      Молоток, Майкл, дождался и подсидел Уэйна!!... Руни с Жиру, скорее всего, теперь в Эвертоне будут зажигать огни будущих побед...

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