Источник: Кэррик станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед», если Руни покинет клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, выступающий за «красных дьяволов» с 2006 года, станет новым капитаном клуба, если во время летнего трансферного окна команду покинет Уэйн Руни.

Ранее сообщалось, что форвард близок к возвращению в «Эвертон», цвета которого защищал с 2002 по 2004 год.

По информации источника, вице-капитаном команды будет назначен полузащитник Андер Эррера.