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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кэррик – о работе Моуринью с молодежью: «Жозе не игнорирует историю и традиции «МЮ». Нужно отдать ему должное за это»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о работе главного тренера команды Жозе Моуринью с молодежью.

    «Он понимает историю. Ставить Рэшфорда в состав и наигрывать его, МакТоминая в прошлом году… давать им играть. Играть в больших играх в том числе.

    Тренеру нужно отдать должное за это. Это постоянное испытание, не так ли? Это то, что все хотят видеть. То самое следующее.

    Это испытание для нас как клуба и для всего английского футбола. Задача академии – выпускать игроков и давать детям шанс в основной команде. Особенно в «Юнайтед». Нельзя игнорировать историю и традиции», – сказал Кэррик.

    Источник: Sky Sports

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    14.10.2018 20:23
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