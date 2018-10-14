Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о работе главного тренера команды Жозе Моуринью с молодежью.

«Он понимает историю. Ставить Рэшфорда в состав и наигрывать его, МакТоминая в прошлом году… давать им играть. Играть в больших играх в том числе.

Тренеру нужно отдать должное за это. Это постоянное испытание, не так ли? Это то, что все хотят видеть. То самое следующее.

Это испытание для нас как клуба и для всего английского футбола. Задача академии – выпускать игроков и давать детям шанс в основной команде. Особенно в «Юнайтед». Нельзя игнорировать историю и традиции», – сказал Кэррик.