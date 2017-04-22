Игроки «Манчестер Юнайтед» называют Рэшфорда «ребенком»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» называют своего одноклубника нападающего Маркуса Рэшфорда «ребенком». Об этом стало известно после ответного матча «красных дьяволов» с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что в той встрече 19-летний англичанин в овертайме забил гол, который принес манкунианцам победу и выход в следующую стадию турнира.

Полузащитники «МЮ» Хуан Мата и Майкл Кэррик на своих страницах в Twitter поблагодарили Рэшфорда за этот гол, назвав при этом форварда «ребенком».

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