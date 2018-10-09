Кэррик: «У меня была депрессия после поражения в финале ЛЧ-2009»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик признался, что винил себя в поражении в финале Лиги чемпионов-2008/09.

В римском матче команда сэра Алекса Фергюсона уступила «Барселоне» со счетом 0:2.

«Я виню себя за тот гол (о мяче Самуэля Это'О – прим. «Бомбардира»). Я постоянно задавал себе вопрос о том, как я мог потерять мяч, после чего меня накрыла депрессия. Следующий год получился тяжелым. Это чувствовалось долгое время.

В 2008 я выиграл Лигу чемпионов, но тогда это не имело никакого значения.

Я мечтал сыграть на чемпионате мира-2010, но в итоге остался дома», – цитирует 37-летнего англичанина Marca.

После завершения карьеры в мае Кэррик вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.