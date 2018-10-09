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    Какой вы футболист?

    Кэррик: «У меня была депрессия после поражения в финале ЛЧ-2009»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик признался, что винил себя в поражении в финале Лиги чемпионов-2008/09.

    В римском матче команда сэра Алекса Фергюсона уступила «Барселоне» со счетом 0:2.

    «Я виню себя за тот гол (о мяче Самуэля Это'О – прим. «Бомбардира»). Я постоянно задавал себе вопрос о том, как я мог потерять мяч, после чего меня накрыла депрессия. Следующий год получился тяжелым. Это чувствовалось долгое время.

    В 2008 я выиграл Лигу чемпионов, но тогда это не имело никакого значения.

    Я мечтал сыграть на чемпионате мира-2010, но в итоге остался дома», – цитирует 37-летнего англичанина Marca.

    После завершения карьеры в мае Кэррик вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.

    Источник: Marca

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    09.10.2018 22:01
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    Комментарии151
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:37

      У нас душевной депрессии нет, у нас социальная гиперактивность.))) Привал на завтра здесь намечен...

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 07:56

      особо нуждающимся можем и антидепрессанта прописать)

      привет Олег!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:02

      Приветствую, Адрюша ! Как бы мне не пришлось капельки Морфея попринимать для сна.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 08:11

      хотелось бы без аптеки обойтись, раз улицу и фонарь не миновать)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:13

      Да тоже бы так, но сон нарушился, блин. Главное, что это не химия. А с остальным справимся.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 08:19

      я так понял ты своё днём добираешь, если внучка коррективы не внесёт)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:22

      В будние дни не получается, а только в выходные. Но в субботу собираемся отметить новоселье.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 08:28

      событие не тривиальное, французский валидол течёт рекой, только бокалы подставляй)
      квартира в питере во всех смыслах дорогого стоит )

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:33

      я уехал, по мере возможности буду появляца в течении дня

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:34

      Пока на красное вино переходим. Потихоньку квартиры дешевеют и на первичке и на вторичке. Покупаем, что по карману, хрущёвки. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 08:45

      Не будем обращать внимание на впечатлительного слабака-англичанина!..

      Приветствую, соратники, в хорошем расположении духа и с лыбой на моське!..

      Пока я плющился, уже проскочили обсуждения антидепрессантов, новоселья и бессонницы!.. По существу сказанного, - добавить нечего!..

      Сейчас попью родниковой водички, отведаю мёда, встряхну мозги, как прошлогоднее варенье в 3-х литровой банке и пошарю в противных новостных лентах!..:)))

      Парни, - удачи в мотаниях, гуляниях и начинаниях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Я тут подежурю!..:))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 08:49

      Доброе утро, Андрей ! Я через час позавтракаю, а сейчас ещё 8-ю серию " Операция Сатана" смотрю.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 08:56

      Привет, друже Олег!..
      Наши вчера не пересилили, а франки, смотрю, еле-еле ускреблись от исландцев!.. Ай, да северяне!!..

      А я второй день смотрю "История Государства Российского" по книгам Карамзина... Читать пробовал, но, к стыду своему, не осилил... А тут нашёл 3 сборки упакованные по 40 серий в каждой, - начал уже вторую... Всё понимаю, но в таком формате удобно всё обозреть сразу, компактно и с хорошей 3D графикой...

      Приятного аппетита!..))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 09:15

      Да, вчера игра как-то не пошла со шведами. А французы только в конце отскочили, исландцы продолжают удивлять. Я раньше на фильмовых сайтах смотрел новинки, фестивальные фильмы, потом некоторые прикрыли из-за нарушения авторских прав. И я больше на просмотр спорта переключился.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 12 октября 2018, 09:50

      Полностью соглашусь, Анатолий!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже поперёк ничего из себя не выдавлю!!!!! Не претендую на великого знатока истории, но почитал уже многое и от многих, про всё и про всех, - и ПОНЯЛ!!!!
      Понял, что при жизни я так ничего и не узнаю, даже, близкого к тому, как было на САМОМ ДЕЛЕ... Поэтому успокоился и почитываю эти научные и творческие взгляды-хвосты без придыхания и пиетета!..:)) Просто смотрю и читаю, выделяя интересное, качественное и заслуживающее внимания... История писалась и пишется в угоду времени и людям, а это уже отклонение от истины...
      Одни и те же историки сидят в одних и тех же архивах, но их взгляды на историю, события, Сталина, ВОВ, Хрущёва и т.д. настолько кардинально различаются, что кажется, что правды нет ВООБЩЕ!.. А есть только угодливый подгОн...

      Ты прав по поводу получения удовольствия!.. Я его периодически получаю и продолжаю выискивать темы, места и людей, которые украшают мою бренную жизнь!!!!!!

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 12 октября 2018, 10:27

      Очень даже "ЗА"... Про историю я всегда готов поворошить мозгами, да поговорить без спешки и суеты..)) Наперёд прошу снисходительности за мои, нЕсколько, лапотные взгляды... И хотелось бы поменьше про церковь и всё такое...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 12 октября 2018, 10:32

      (с) бала ли история которую писал Карамзин?

      Толик держи краба!! враньё всё это! более того - заказ!

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 10:34

      Андрес, нам походу не только исТОРЫю выдумали, но и с географией на...бывают.
      и это даже не шутка

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:35

      (с) игра не пошла со шведами.
      хорошо что я не стал просмотром себя мучить)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 10:37

      Да и я так смотрел, переключая на другие каналы. Со шведами вообще тяжело играть многим командам, а нынешнему составу нашей сборной тем более.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:45

      испанцы после ЧМ озверели!! укус Дзюбы заразил их бешенством.
      просто сметают всех ... пиренейский коток

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 10:45

      Привет, Андрик!.. Рад видеть-слышать!!!!!
      Это творится везде, причём, самым наглым и навязчивым способом!..
      Меня это враньё унижает, т.к. чувствую, что меня заведомо держат за идиота и накидывают на уши без зазрения совести... Причём апеллируют цитатами, цифрами и другими источниками...
      Всё блеф... Даже любому найденному черепку, наконечнику стрелы, фреске и расстрельному приказу из архива, всегда можно дать отвлечённое толкование... А при рассмотрении под пыхом, прочтении под мухой и переписывании под дулом, смысл потеряется ВОВСЕ!!!!..

      Кстати, посмотрел синонимы к слову "враньё, - оказалось около 50-ти... А к слову "друг", - около 75-ти!!!!.. Вот это и обнадёживает!...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 10:46

      Да, заметно обновили состав и сейчас играют на высоких скоростях, с командной движухой и взаимодействием.

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 10:55

      (с) всё блеф

      причём в этой лабуде нагромождено так что бы не возможно было разобраться. лож можно всегда почувствовать, и интуитивно двигаться. а понять вряд ли. так устроено, что лож, как вода перетекает из одного сосуда в другой

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:56

      У испанчиков на хорошем ходу Пако Алькасер!.. В октябре уже и за клуб, и за сборную напулял!!.. Эксперты говорят, что на сие благодатно повлиял уход со скамейки Барселоны...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:57

      Олег, ты историей и устройством мира не интересуешься ?
      мы копаем всё глубже)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 11:00

      Да, его прорвало. Вышел на первые роли в клубе и в сборной тоже выделяется. Получил хорошую игровую практику, рядом никто не давит авторитетом.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:00

      Истинно!.. Поэтому становятся понятны поступки некоторых людей, которые видя всю эту лабуду, ложь, потоки информационного го..на, выборы, партии и т.п., уходят в даль не сусветную, не обустроенную, но настоящую... Живут без ТВ и инета, но голова работает о рыбалке, охоте и землепашестве, да и дети растут без дурости и без обманной патоки... Хочу так...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 12 октября 2018, 11:02

      Да я со своим недосыпом не готов эту тему поддержать. А историю кто только не пишет сейчас подгоняя под идеологию или заказ. По многим вопросом у самих учёных историков большие разногласия.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 11:04

      но надо видно пройти и это! отрицательный опыт, тоже опыт! да и весьма ценный. легко быть благодетельным когда живёшь в здоровом обществе! ты попробуй не растворится в кислоте ...

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      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 11:04

      У кого есть своё дело или стабильная работа и доход им не до этой возни в верхах. Хотя часто многие употребляют расхожую фразу :" Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой"...

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 11:07

      по тому и разногласия что заврались. у нас на правительственном уровне признали полёт американцев на луну, хотя все знали что эта афёра. оказывается все за одно, и разногласия с америкой всего лиж игра для дураков

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:11

      Безусловно, что окружающий мир он не из книжки и тем более не из пробирки, хотя есть и такие индивидуумы.))) Всё познаётся в сравнении, надо только всё для себя правильно оценивать и делать выводы.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 11:12

      через часик приеду, и начнём делать выводы)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:13

      С нынешними технологиями уже могут так нам втирать глаза, что фиг отличишь, где реальность, а где постановка. Ну и соревнования в идеологии, пропаганде, а теперь и фейкньюс они не отменяли.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:15

      Но уже скорей всего без меня. Я уже буду к дочери собираться, отнесу продукты к завтрашнему семейному празднику. Удачи и до вечера с тобой.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:18

      И я отскочу на некоторое время...
      Надо на родник за водой, да и так по мелочам прошвырнуться!..

      От фразы "...делать выводы..." стало тревожно в голове, в штанишках повеяло влажностью, а пальцы стали нервно перебирать носовой платок!..:))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 11:21

      Это так, Олег... Но мы по-стариковски грамотно прищуримся и пусть тогда нам попробуют нас...ть в глаза и уши..)) Надорвутся...
      Успешного похода и настроения к завтрашнему празднику!..

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 11:28

      Андрик, читанул концовку предыдущего дня...
      Лёха по голове накатил, а ты мозг взорвал, как минимум, на полдня...
      Скорость... Нейтральная скорость... Быстро... Медленно...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 12:00

      Отходил бриться и названивал в аптеки. Блин, задолбали рекламой и музыкой с ожиданием 4-5 минут. Видно на проценте в Ротелекоме. Высказал им "пожелания", если это всё пишется как они заявляют. Даже капель Морфея и Бай-бай нет в крупнейший аптеках города, которые рядом. В одной 1 в другой 2 флакона остались и подорожали в 6 раз за последние 4 года, как я их покупал. Да нам уже по ушам ездить бесполезно, мы своё пожили, а вот за молодёжь которая легко покупается в прямом и переносном смысле тревожно.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 12 октября 2018, 13:07

      с твоим подходом к истории я соглашусь куда охотней официальной! если они уж начали врать и водить за нос, то будут это делать во всём и с размахом. даже искусство нам впаривают как туземцам бусы.
      я конечно не столь искушён в этих вопросах как ты, но на подсознании могу чувствовать и отличать правду от кривды.
      если будешь делится своими мыслями и знаниями по этому поводу, буду тебе благодарен. думаю не только я

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 13:09

      всех аптекарей надо сжечь на костре инквизиции ))

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 13:13

      (с) .....мозг взорвал

      чё то я смотрю мы с Лёхой по одним и тем же дорожкам ходим!
      одни книги читаем , одну музыку слушаем))
      хотя скорей всего Лёха полиглот, и практически всё за свой век успел в себя пихануть. а я избирательный, но в чём то и где то пересекаемся

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      insider_retro > shlomo 12 октября 2018, 14:48

      Спасибо, Толя, за пояснения... Коротко и по существу... Мне это очень импонирует, ибо сам, грешным делом, не всегда могу уместится в 2-3 предложения...
      Собственно, всё ровно изложил... Меня, единственное, напрягает эпоха навязывание христианства, греческих и византийских заманух... Простому народу, как мне кажется, некогда было думать о высоком... Был бы урожай, улов и добыча, ибо деток кормить надо, что более приземлённо и прагматично...
      А историю, кто только не переписывал?!... Я лично уже нечему не верю и совершенно от этого не страдаю... Интерес вызывает только ход событий и промежуточные итоги, ибо цикличность даёт повторение и некоторые крупномасштабные события очевидны и неизбежны... Но их стараются не замечать...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 14:53

      Непомерно разросшееся сомнище аптек изначально было, пожалуй, нацелено на впаривание спиртосодержащей продукции, а нынче с успехом толкают зарубежные брендовые лекарства с невеликим лечебным эффектом!..
      На поджоги, Андрик, я с тобой!.. Могу многое, научусь ещё большему!..:)) Вполне, обучаемая, скотинка!..:))
      Каюсь, накатил предобеденную рюмочку после прогулки, оттого и несу, возможно, непотребное...

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 14:56

      Вы оба красавцы, я, прямо-таки от вас энергетику питаю неимоверную!.. Серьёзно... Тебе уже писал как-то про лёгкость, взвешенность, обтекаемость, резкость и чёткость... У обоих непоколебимая народная чуйка!.. Классно!..

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 15:06

      Понесло меня чего-то, Олег!...
      Болт забивает, 58-ая годовщина с событием ботинка Хрущёва, ураган Майкл чижопит пиндосов, турки приготовились к дедолларизации, на Уолл-стрит опять обвал, у нас опять авария на 11 душ и далее бла-бла-бла...
      Чего только не происходит на нашей многострадальной планете?!..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 12 октября 2018, 18:16

      Я вот увидел только невнятный математический палиндром..Толь,извини ,но это как на кого попадёшь..
      На каждого мудреца довольно простоты,а простАта бывает и у мудрецов..

      7
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 18:21

      (с) я лично не чему уже не верю и нисколько от этого не страдаю

      всё верно! обозревать пространство лучше прищуренным взглядом.
      какаета житейская мудрость к тебе от предков перешла

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 12 октября 2018, 18:23

      Лёха изложи свой взгляд! мысли же точно у тебя есть по этому поводу

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:24

      В воскресенье пойду куплю, как раз 10% скидка будет. Если не останется капель Морфея, то Баю-бай есть. Ну и ещё кое-что надо купить готовясь к эпидемии гриппа ( прививку сделал 10 сентября )

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      Project Бабангида > shlomo 12 октября 2018, 18:25

      ну вы как два равина , будите сейчас до изнеможения округлыми фразами швыряться )

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      shinnik > shlomo 12 октября 2018, 18:28

      ))
      ну,а это уже кусок тавтологии...)
      а не быть может всё...
      прям,катерок по реке Ахерон...
      всё.жуть,нонсенс...
      гладиолус)))

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      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 18:28

      Я мельком пока на Яндексе. Майл.ру и Рамблере посмотрел новостную ленту. Хороших новостей мало. Надо ещё на Финам.ру и другие сайты, посмотреть фондовые индексы и аналитику. С января этого года перестал отслеживать.

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      shinnik > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:30

      )).
      зараза какая...)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 18:30

      Олег, вас с мастером врасплох наверно вообще застать не возможно! всегда действуете на упреждения, даже нанося врагу симметричный ответ )

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      Project Бабангида > shinnik 12 октября 2018, 18:33

      (с) зараза такая

      язва Лёха, язва! в аптеки есть средство, но в борьбе с невежеством мы пожгли все аптеки)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:34

      Да по разному бывает. Всё не отследишь, да я как-то больше на спорте сосредоточился. С фондовым рынком завязал и не слежу за ним и экономикой. Ну звезданули, что у нас пенсии будут расти на 1000р. так уже к их трёпу не привыкать. Происшествия ещё смотрю, да и по телеку они идут в новостях первыми.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:36

      Аптеки как грибы растут, особенно в 90-е это был очень прибыльный бизнес как и сейчас.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 18:43

      (с) аптеки растут как грибы

      переименовываются в "травяную лавку" и ценник в два раза взлетает , потому как потомственный травник, в полнолуние, в третей декаде августа собирал)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:46

      Даже приезжая в отпуск на Украину обратил внимание, что аптека на аптеке вместо прежних продовольственных и книжных магазинов. Там же не мало пустышек, фальсификата и никакой ответственности. Не говоря уже за цены. Дешёвый товар вымывается, выгодней продавать дорогие, дешёвые аналоги не предлагают. Там ещё не во всех аптеках чеки давали.

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      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 18:46

      Нравится пошарить ленты и разделы. пока они ещё "свежие" и непричёсанные... Приятно узнать утром то, о чём после обеда по ящику начинают заунывно петь... Закладок и ярлыков наделал, вот и шерстю потом потихоньку... Мне ещё по работе надо быть в курсе свежака, так что интерес не совсем праздный...

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      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 18:51

      Раньше и я так делал, но теперь так спортивную новостную ленту просматриваю на разных сайтах. А в былые времена кучу газет , начиная с последней страницы, где спорт, потом происшествия, из зала суда, судебные очерки ( я из "Литературки" в основном собирал) и сейчас папка осталась ))) Потом уже остальное.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 18:54

      )с) дешёвый товар вымывается

      батя недавно жаловался что весь город обмотал, вьетнамскую звёздочку не нашёл. предлагают аналог, в пять раз дороже.
      я ему потом в краснодаре только её нашёл, в какой то занюханной частной аптеки

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:54

      (с) ...нанося врагу симметричный ответ...
      Если всё чётко и понятно, без соплей и дипломатии, то целесообразно нанести невосполнимый урон, что бы избежать длительного сопротивления и ответных движений... Бить по ресурсам, использовать контрдействия и засады... Для достижения результата каждое шевеление пальца должно рвать язвы на организме врага...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 18:59

      Тоже и у меня давно как-то было так. Да и звёздочка уже не та, что в былые времена. Я оксолиновую мазь покупаю, ею крылья носа помазал за 30 минут перед выходом на улицу. Ну и дома должен быть свой набор чеснок, лук, мёд, лимон помимо противогриппозных средств и защитных масок. Да, и я всегда заранее в справочные аптек звоню, чтобы зря не ходить и тем более цены разнятся.

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:00

      (с) ....бить по ресурсам....

      чествуется военная стратегия. хотя может просто жизненный опыт

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 октября 2018, 19:04

      я эту звёздочку на дух не переношу! её ещё не открыли , уже все дом вьетнамом провонялся)
      но батя её по старинке уважает, поэтому я и суетился, уважить родственника )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:06

      Она сильно раздражает слизистую носа и глаз. Раньше ею намазывали и массировали определённые точки.

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:11

      Да нееее... Без настоящей военки, а опыту ещё рано проявляться!))
      Просто плейерные стратагемы!..:))
      В игрушках поначалу накапливал армии, топтался на месте, раскачивал навыки и доспехи и, типа, лез на соперника... Но он же тоже не сидел сиднем и частенько давали по щам...
      Тогда я стал изначально направлять в сторону врага конные и пехотные малые отряды... Они вносили сумятицу, уничтожали ресурсы, надламывали экономику и противник распылял силы для поиска и нейтрализации... Итог такой возни и подготовки, чаще склонял победу в мою сторону...

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:17

      (с) плейерные стратеги мы


      нам бы цусимское сражение переиграть, пусть и виртуально)

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      insider_retro > insider_retro 12 октября 2018, 19:18

      Чую, Макс кругами ходит, присматривается и прицеливается!..
      Привет, хищник с акульим хрящиком!..
      Глянь почту на досуге...

      Вчера в чате Равиль коленца выкидывал по обыкновению, а сегодня, смотрю, Японец дорвался до свежего формата взаимообщения!..
      Молоток!.. Как всегда, необычен и находчив!..

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:20

      я лет восемь назад с друганом в в футбольный менеджер гонял, так чуть ли не Жозе Моуриньо(он на тот момент топ был) себя чувствовал)

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:21

      Нарвался на лёжку матёрых графоманов ))

      Лучшим людям ресурса наш пламенный !

      Андреас, я ещё утром отписался ))

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:22

      Дааа... Много, где некоторые наши бездарные предки землицы и принципов прос...ли...(( А Цусима и ей подобные события - очень болезнены и затратны... Как правило, такие трагедии и расшатывают веру, надежду и крепь государственную...

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:23

      Да, Рава был вчера в ударе. Построил пол чата в три шеренги на подоконнике ))

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:25

      Макс как бомбардировщик, долго на посадку заходит, но потом как расчехлит бомболюки, всему гарнизону капец)

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      MaxRnD > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:26

      Андреас, гарнизон пусть не дрефит, сегодня учебное бомбометание по макетам )))

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 19:28

      Редко на почту хожу, не ожидал скорого ответа... Спасибо, качнул, в следующие выходные расчехлю и определю полку для будущего прочтения... Кстати, что это, из какой области?!.. У меня, просто всё по папочкам...

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 октября 2018, 19:32

      в чате и так воздушную тревогу объявили(там два бомбардировщика неизвестной модели отстрелялись). если бы ещё и ты налетел, было бы месиво

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:32

      (с) Как правило, такие трагедии и расшатывают веру, надежду и крепь государственную...

      Государь был слаб духом и телом. Чтобы сражения выигрывать тут надо иметь стержень, отличный от того, который позволял на пару со Столыпиным голодных крестьян по деревням вешать

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:33

      Нас нельзя трогать, травить и устраивать на нас гонения!..:))
      У нас же мирные сборища - танцплощадки, профилактории и т.п. Нас беречь и лелеять надо, а не с бомболюков осаживать... Мало нас...

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      MaxRnD > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:35

      Сегодня туда ещё не заходил .... Зачётное было мочилово ?
      Там Стасик имеет моду страдать хе*нёй с одноразовыми аккаунтами. Мож опять деточка развлекается от скуки ?

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 19:37

      В той поганой истории, как мне кажется, замес был более отвратный... Слабый царь, удалённые коммуникации, подстрекательство, бездарность военного руководства и слабая ресурсная база (одна заправка флота в море на подходе чего стоит), да и много ещё чего... Нас нагнули и России потом ещё долго эта Цусима икалась в разных ипостасях...

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:38

      (с) нас беречь надо

      естественно Макс по своим огородам бомбить не будет)
      тут вот уже петрушечка взошла. виноград проклюнулся. лён, рож конопля заколосилась)

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      shinnik > MaxRnD 12 октября 2018, 19:38

      Нарвался на лёжку матёрых графоманов(с)

      Восхитился,вспомнили про Лёшку..))всплакнул..
      задумался о вкладе в мировой очаг..Нет,блин!!))

      Надел,сц.ко, очки...!!!Херррассдва,млин...))

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 октября 2018, 19:40

      (с) Стас развлекается

      японец думаешь Стас? вроде японец не новый..

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      insider_retro > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:43

      Неее, Андрик... Стас и Японец, - это как земля и небо...
      Есть там прикол с лета... Недовольство или блажь через третьих лиц проявлять... Но занимаются этим единицы... Но усердно...

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      MaxRnD > Project Бабангида 12 октября 2018, 19:45

      Нет, ты ж ещё двоих, кроме Японца упомянул

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:45

      По верхнему вопросу, на мой взгляд, "Чёрный день" Доронина - это лучшее худ описание ядерного конфликта из тех, которые когда-либо и кем-либо были написаны

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      Project Бабангида > insider_retro 12 октября 2018, 19:47

      (с) ....занимаются этим единицы...

      дети играли
      церковь сломали

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      MaxRnD > shinnik 12 октября 2018, 19:49

      Не парься, Лёха, у нас нить разговора более или менее могут чётко поддерживать оба Андреаса, а мы так - на подпевках))

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 19:50

      Макс, наверно, мне надо было сразу определить формат моего чтива... Прости, забыл и не упомянул... Не читаю - фантастику, ужасы, лямурные романы... А в предложенном тобой, издали, вижу ядерные последствия и сталкеров...)) Но запытаю!..:))

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:55

      Там без сталкерщины. )) Серия метро 2033 и для меня не читабельна, сколько не пробовал, ибо такая махровая ересь

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 19:56

      Как под копирку нахренячили сотни книг бреда

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 19:56

      Ну, Макс, - это ты зря так про нити и подпевки... Вы с Андриком в двух строках, чаще, умудряетесь мысль зацелофанить!..
      А нам с Олегом приходится долго клаву шевелить, что бы что-то осмысленное из себя выдавить... А Алексей, по наитию, в 4-х строках так покуражится, что потом долго башня остывает от напора, контрастности и резкости!!!...

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      shinnik > MaxRnD 12 октября 2018, 19:58

      Ты забыл про лейтмотивный барабан и ажурную флейту...)
      а так,да..грянем..когда могем.

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:02

      Алёшич способен даже не в 4-х строках, а в 4-х словах.
      Что-то у них есть по стилю неуловимо общее с Равой ))

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:07

      (с) Мне ещё по работе надо быть в курсе свежака, так что интерес не совсем праздный...

      Андреас это ж где мы замполитим на пол-ставки ? )) Мож не отвечать - это я так, подстёбываю не со зла, ))

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      shinnik > insider_retro 12 октября 2018, 20:09

      Да,ладно,Гу..(зачёркнуто))..
      Андреас ,дай попыжится народу...
      Сказал-" куражиться можно и нужно!"
      И сам(ВЫ)) дня два-три подряд завет всем дал- не обижаться...)
      Нормально..

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      MaxRnD > shlomo 12 октября 2018, 20:12

      Толик, здорово ! Кто его вчера так раззадорил ? )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 12 октября 2018, 20:13

      Я когда слышу слова однокоренные слову "лейтмотив" всё время вспоминаю одноимённую песню А.Басилая про Аргонавтов

      Арго! Да пошли нам небо
      Путь с луной и звездами!
      Арго! Если сникнет парус,
      Мы ударим веслами...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 12 октября 2018, 20:14

      Мне бы шашку да коня,
      да на линию огня,
      а дворцовые интрижки
      енто всё не для меня
      )))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 12 октября 2018, 20:16

      Достоин уважения уже только за то, что за СССР зубами рвёт почти на подсознательном уровне....

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 20:19

      Олег, в ленте пахнУло продажным футболом...
      ПСЖ с партизанами, походу встряли... Сумма ставки вкусная... Парни на поле стелятся, а босс на ставках кошель наполняет!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 12 октября 2018, 20:21

      вот зачем ты это сделал..?

      теперь в башку пришёл Припев..
      с ним и спать придётся..((

      ЛАЛА_ЛАЛАЙ_ЛАЛАЙ..
      ЛАЛА_ЛАЛАЙ_ЛАЛАЙ

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 12 октября 2018, 20:22

      (с) ..Чтобы понять Раву, нужно быть почти Равой...:)))..
      Ну не знаю, общался почти два месяца, никаких недопониманий не было

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 12 октября 2018, 20:23

      Открой какой-нить сайт, качни, да слюшай )))

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:28

      Про продажный футбол пусть с нашего ФНЛ и молодёжки начнут. Там один Армавир с пол месяца назад такие гастроли устроил весь КП стонал

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 20:28

      Я пока сделал перерыв, помянул одноклассника. Погиб в Чехословакии в 1972г . когда служил там, был водителем. Гроб был закрытый и никто не объяснял что случилось. Поздний ребёнок и единственный сын был у родителей. А сейчас смотрю баскет Химки-Олимпиакос. Эту инфу я видел, ПСЖ и Црвена Звезда подозревается в договорняке. Как стали принимать ставки на всё и вся во многих видах спорта так эта хрень расцвела. Там же бешеные деньги крутятся и всех сводят с ума. Зарядили ставку на такой счёт или разницу в 5 мячей и сорвали куш. Одни заработали, другие получили откат...

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 20:31

      По "Пятнице" вполглаза смотрю 1-ый фильм про Борна...
      Первый из обожаемой мною трилогии!.. Сегодня все фильмы подряд...
      Ещё молодой и не известный Мэт Дэймон хорош и подготовлен ко всему!.. Я бы так не смог...))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 12 октября 2018, 20:35

      12.10.2018
      18:48 УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в договорном матче
      Табун из Конкурс Прогнозов Застыл понуро и иссяк... но долго раздавалась нечитабельная проза. "Да,ладно!Нет,ну я му..ак..!Пипец,косяк..."

      ---------------------
      раз меня не читают там пусть читают здесь...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 12 октября 2018, 20:36

      Макс, добрый вечер ! В ФНЛ порядок нулей намного меньше чем в ЛЧ. Уж там ребята крутят бабки на ставках делая договорняки. В теннисе многих стали отлавливать на этом. Там вся динамика видна по ходу матча, как меняются и растут ставки. Игрок влетел первый сет сильнейшему по рейтингу, во втором тоже летит, допустим 1:4, а ставят на его победу. Он таки выигрывает второй сет, а потом и третий и в целом матч. Но там много профи, могут симулировать травму, начинают заводиться, скандалить на корте, ломать ракетки и т.д. Но свои бабки за проигранный матч и не малые получит.

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:38

      А я вот телек с 2008 года не смотрю.
      Андреас, раз уж разговор о фильмах пошёл, а ну, не заглядывая сейчас в свой почтовый ящик, скажи-ка кто твоя любимая французская актриса ?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:38

      Тока подумай хорошо )))

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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 20:38

      "не известный Мэт Дэймон"

      Умница Уилл Хантинг (1997)
      Идентификация Борна (2002)

      Да про зобмирование взрослых людей у ВАС лучше получается!!!

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 12 октября 2018, 20:40

      Привет Олег ! Ну с Армавиром там вообще зАморозки были ! Болтался где-то на дне с одной победой всего после надцати игр, а потом чуть ли не три победы к ряду в гостях. Это был полный Ахтунг !

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 20:42

      Софи Марсо... Первое, что пришло на ум... Может, кто ещё есть?!.. Сейчас многие артисты интернациональны, и не поймёшь кто из них итальянец, а кто швейцарец!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 12 октября 2018, 20:42

      Я бы одну не назвал, тем более актрис. Их там столько тем более старшего поколения. Особенно в 60-70-е годы. Вот среди итальянских Софочка у меня на первом месте. :-))) ( Софи Лорен )

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > gogolenius 12 октября 2018, 20:44

      Рад за твой пронзительный кругозор и неиссякаемое любопытство...
      Нарисовался, - хрен сотрёшь...

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 20:44

      А вот сейчас посмотри в свой почтовый ящик, обрати внимание на время получения письма и на время своего мне ответа )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 20:44

      В чем любопытство?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 20:45

      Шло бы ты мимо, чучело ! ))) Мир тебе ))

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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 20:46

      Не тебе указывать, что мне делать!

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > gogolenius 12 октября 2018, 20:46

      Окунуться в новость от 9-ого октября...

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      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 20:50

      Это мне не интересно.

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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 20:53

      Стасег, кто тебя на ветки без намордника пускает-то ? Мало того, что под каждым кустом нагажено, так ещё и людей покусать норовишь ?

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      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 20:56

      Вам сударь чудится. Я люблю читать, а не писать всякую ересь.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 12 октября 2018, 20:57

      Ощетинились как их протест по СКА Хабаровск не удовлетворили.))) Да там это не показатель. " Зенит"-2 тоже всем летел, а при Радимове, кажется 5 матчей провели подряд без поражений. Там вся возня как и в РПЛ по весне будет за прописку на следующий год.

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      insider_retro > gogolenius 12 октября 2018, 20:59

      А чем ты блеснул?.. Сейчас идёт "Идентификация Борна" (2002), почему-то упомянутый тобой... Да и съёмки в нескольких негромоподобных фильмах ещё не делают актёра суперизвестным...
      Про "зоБМирование взрослых людей", тем более, не понял...

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 21:04

      Андрей, это убогое животное сюда не для обсуждения фильмов приползло

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      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 21:06

      Хм, а что понимать под суперизвестным, нынешняя тенденция перенасыщения своей рожи в блокбастерах? Та же культовая Догма 1999 года? Он не был известен до Борна? Про зомбирование почитайте в своих текстах.

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      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 21:08

      Ты поаккуратней в выражениях))) У вас же тут культурные аэродромы.

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      shinnik > insider_retro 12 октября 2018, 21:09

      Achtung – Minen!
      Валим,короче,житья не будет...
      Всем пока..

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 21:10

      Что за люди?!.. Никого не трогаем, не мешаем, не задеваем...
      Так и сюда периодически западают, - то поумничать, то муть запустить, схожую с "ананизмом"...

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      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 21:11

      А кто вас трогает?

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      gogolenius > insider_retro 12 октября 2018, 21:13

      Как изгои тут собрались и изображаете из себя умников, как будто вас выгнали откуда-то

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      MaxRnD > insider_retro 12 октября 2018, 21:13

      Андреас, ты этого в люди отрядил совсем напрасно. Ему до человека, как гибону до Энштейна

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      insider_retro > gogolenius 12 октября 2018, 21:14

      Ты вот зашёл нагнуть нас бездарей и неучей... Конечно, ты на нашем фоне выгодно смотришься, укоряешь в зомбировании...
      А мы тут простые люди, открыто общаемся без претензий на доминирование...

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      insider_retro > MaxRnD 12 октября 2018, 21:16

      Шинник прав, надо валить на несколько дней... Может забудут нас и не будут профили шерстить...
      Парни, всем пока!.. До связи!.. Найдёмся по Олегу!..

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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 21:19

      Ну так а чего ты сюда припёрлось, если здесь изгои собрались ?

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      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 21:25

      Часто вспоминаете, начал икать. Эй где мои тысяча ников, наставьте мне плюсов)))) Ваше словоблудство похоже на показуху. Хотели бы приватно беседовать - нашли бы решение уже давно. Ведь ты же Максюша силен в айти.

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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 21:27

      Настолько в чате уже всё стало уныло и тоскливо, что даже твоя убогая козлиная сущность там не находит себе применения ? Печалька однако ! Ты что-ль бабу бы тогда себе завёл, а то так и зачахнешь в КП с горя !

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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 21:29

      Решение ? Какое ? Создать несколько фейковых акков и зачморить тебя вместе с Клифсом ? Ровно как это делаешь ты ? Не надо всех по себе мерять !

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      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 21:30

      Максюша все в порядке, зря беспокоишся!

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      ...
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      gogolenius > MaxRnD 12 октября 2018, 21:31

      Можешь делать все, что хочешь!

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      ...
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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 21:34

      Расскажи про "порядки" бабушке на лавке..., а я из пионерского возраста давно вышел !

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      MaxRnD > gogolenius 12 октября 2018, 21:53

      (c) .. Можешь делать все, что хочешь! ..
      Учти, болезный, тебя никто за язык не тянул

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 22:00

      Андрюша, появилась инфа как я и предполагал по договорняку. Функционер сербского клуба поставил 5 лямов на поражение от ПСЖ с разницей в 5 мячей...

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      MaxRnD > Рубик Докоян 12 октября 2018, 22:49

      Олег, ты ж видишь, что Стасег настолько гадок и вонюч, что сразу у двух человек синхронно вызвал рвотные спазмы.
      Ну так или иначе всем вам (нормальным хлопцам) безмятежных снов. Утро вечера мудреней ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 12 октября 2018, 22:51

      До завтра, Макс ! Базу я подготовлю.

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