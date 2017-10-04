Горецка заменит Кэррика в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка продолжает приковывать к своей персоне скаутов ведущих клубов Европы. Как сообщает Manchester Evening News, в его услугах заинтересованы в «Манчестер Юнайтед».

В «МЮ» он должен заменить 36-летнего ветерана команды Майкла Кэррика. Контракты обоих футболистов со своими клубами заканчиваются в середине 2018 года.

Известно, что скауты «Барселоны» просматривали Горецку в матче «Шальке-04» с «Байером» в рамках седьмого тура Бундеслиги, который закончился со счетом 1:1.