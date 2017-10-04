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    Горецка заменит Кэррика в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка продолжает приковывать к своей персоне скаутов ведущих клубов Европы. Как сообщает Manchester Evening News, в его услугах заинтересованы в «Манчестер Юнайтед».

    В «МЮ» он должен заменить 36-летнего ветерана команды Майкла Кэррика. Контракты обоих футболистов со своими клубами заканчиваются в середине 2018 года.

    Известно, что скауты «Барселоны» просматривали Горецку в матче «Шальке-04» с «Байером» в рамках седьмого тура Бундеслиги, который закончился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 октября 2017, 12:22

      Каррика уже заменил Матич.
      Там и так перебор центральных полузащитников. Погба, Феллаини, Эррера, опять же Матич. Куда ещё?

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Danish Dynamite 5 октября 2017, 17:34

      так он может формально заменить Кэррика, а уж как его хочет использовать Моуриньо, это другой вопрос, не обязательно же покупают прям на ту же позицию)

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