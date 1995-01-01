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    Кэррик: «Фергюсон оказывает огромное влияние на Сульшера. В некотором смысле, сэр Алекс все еще босс»

    Помощник исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера Майкл Кэррик рассказал о влиянии на норвежца экс-тренера манкунианцев Алекса Фергюсона.

    «Он сам себе хозяин. Босс [Фергюсон] оказывает на него огромное влияние, как и на меня. За эти годы на нас оказали невероятное влияние, так что сходства есть. Но он сам себе хозяин и видит все своими глазами. Я не хочу быть несправедливым к Уле.

    Босс есть босс, мы все это знаем. И, в некотором смысле, он [Фергюсон] все еще является боссом, но я думаю, что Уле должен взять на себя огромную ответственность за положение, в котором он находится», – сказал Каррик.

    • Сульшер выступал за «МЮ» под руководством Фергюсона с 1996-го по 2007 год.
    • Ранее сообщалось, что шотландский специалист регулярно посещает базу «МЮ» и консультирует Сульшера.

    Источник: ESPN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Cvota 3 часа назад

      Кубок Англии сегодня!

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Сплав молодости и опыта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 12 часов назад

      "В некотором смысле, сэр Алекс все еще босс»
      В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ, СУЛЬШЕР...ВСЁ ЕЩЁ ВЫХОДИТ "НА ЗАМЕНУ"))))

      4
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      Рейтинг: +49

      solodealer > ivan-football-fan 6 часов назад

      Да!++

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