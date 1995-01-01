Кэррик: «Фергюсон оказывает огромное влияние на Сульшера. В некотором смысле, сэр Алекс все еще босс»

Помощник исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера Майкл Кэррик рассказал о влиянии на норвежца экс-тренера манкунианцев Алекса Фергюсона.

«Он сам себе хозяин. Босс [Фергюсон] оказывает на него огромное влияние, как и на меня. За эти годы на нас оказали невероятное влияние, так что сходства есть. Но он сам себе хозяин и видит все своими глазами. Я не хочу быть несправедливым к Уле.

Босс есть босс, мы все это знаем. И, в некотором смысле, он [Фергюсон] все еще является боссом, но я думаю, что Уле должен взять на себя огромную ответственность за положение, в котором он находится», – сказал Каррик.