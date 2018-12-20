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    Погба – после увольнения Моуринью: «Он думал, что выставит меня дураком, но связался не с тем парнем»

    По информации The Sun, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вместе с несколькими футболистами на утренней тренировке после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера радовался отставке португальца.

    «Моуринью думал, что выставит меня дураком и настроит против меня болельщиков, но связался не с тем парнем», – сказал Погба на тренировке.

    Тренер Майкл Кэррик сделал игроку замечание. Англичанин отметил, что клуб важнее футболиста и может продать любого игрока.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафует Погба за фото с ухмылкой.

    Гари Невилл – о Погба: «Недопустимо плясать на могиле Моуринью»

    Источник: The Sun

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    20.12.2018 11:27
    Комментарии24
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      Рейтинг: +18

      mama1991 5 часов назад

      погба посредственный игрок, ничем кроме интернет шумихи он пока не запомнился, такие товарищи любят себя в футболе а не футбол в себе, поэтому всегда на поле они выглядят искуственно...

      0
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 9 часов назад

      О футболисте судят по игре на футбольном поле, а не по его активности за его пределами и в интернете в частности.

      1
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      Рейтинг: +1771

      Yev 9 часов назад

      Ну Жозе, в отличии от тебя, уже всем всё доказал. А как получится у этого умника ещё посмотрим, надеюсь закончит он как его "родственник" Балотели.

      1
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      Рейтинг: -91

      Shotlandets86 10 часов назад

      Хоть источник и The Sun (знатные балаболы), но это очень похоже на Погба. Совсем скурвился зазнайка.

      1
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 10 часов назад

      Берет сомнение что в отсутствие Моуринью он заиграет с новыми красками.

      3
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      Рейтинг: +3954

      mihail200606 12 часов назад

      А с кем он связался?) Игрочек, переоцененный, с понтами..игры давно никакой нет.. В этом мауру не повезло конечно..))

      3
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      Рейтинг: +456

      Untitled-1 12 часов назад

      Ну это ж сан. скорее всего такого разговора не было.

      1
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      Рейтинг: +2516

      vgarakh 12 часов назад

      Какой глупенький!!!

      1
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      Рейтинг: +40

      Контрабасист 12 часов назад

      Манчестер Юнайтед чем-то напоминает Спартак.Долгие годы чемпионства,затем провал,тренерская чехарда и после очередной отставки тренера кто-то радуется,кто-то слёзы льёт.

      2
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      Рейтинг: +587

      Psih86 > Контрабасист 10 часов назад

      Прям а точку,лучше и не скажешь...

      1
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      Рейтинг: +155

      Elisey13 13 часов назад

      Мушкетёр Погба )))

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