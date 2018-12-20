Погба – после увольнения Моуринью: «Он думал, что выставит меня дураком, но связался не с тем парнем»

По информации The Sun, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вместе с несколькими футболистами на утренней тренировке после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера радовался отставке португальца.

«Моуринью думал, что выставит меня дураком и настроит против меня болельщиков, но связался не с тем парнем», – сказал Погба на тренировке.

Тренер Майкл Кэррик сделал игроку замечание. Англичанин отметил, что клуб важнее футболиста и может продать любого игрока.

Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафует Погба за фото с ухмылкой.

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