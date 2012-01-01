Гари Невилл – о Погба: «Недопустимо плясать на могиле Моуринью»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поговорил о поведении игрока команды Поля Погба, который отреагировал на увольнение главного тренера Жозе Моуринью постом в инстаграме. У него был такой текст: «Придумай подпись».

«Несомненно, между Полем и тренером была ссора. Они считают друг друга недостаточно хорошими. Однако недопустимо плясать на могиле уволенного тренера. То, что опубликовал Погба, – абсолютная дрянь», – сказал Невилл Sky Sports.

Следующим тренером «Юнайтед» должен стать Оле-Гуннар Сульшер.

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