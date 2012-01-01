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    Гари Невилл – о Погба: «Недопустимо плясать на могиле Моуринью»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поговорил о поведении игрока команды Поля Погба, который отреагировал на увольнение главного тренера Жозе Моуринью постом в инстаграме. У него был такой текст: «Придумай подпись».

    «Несомненно, между Полем и тренером была ссора. Они считают друг друга недостаточно хорошими. Однако недопустимо плясать на могиле уволенного тренера. То, что опубликовал Погба, – абсолютная дрянь», – сказал Невилл Sky Sports.

    Следующим тренером «Юнайтед» должен стать Оле-Гуннар Сульшер.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1255

      anri1703 3 часа назад

      продать его нах он не лучше маура характером пусть в свой юве чешит

      0
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      Рейтинг: +756

      Александр52 3 часа назад

      У французов нынешнее поколение чемпионов все подряд просто чудное и не стабильное в спортивном понимании вопроса. Они все от Балотелли вирус гениальности подцепили, не иначе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +72

      Антон Л > Александр52 3 часа назад

      Не все. Есть Канте ;)

      0
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      Рейтинг: +1167

      fanchik 5 часов назад

      Погба явно перегнул,скорей всего от своей не "умности"

      5
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      Рейтинг: +27

      Sterh 5 часов назад

      Не согласен.
      Все знают методы и характер "особенного". Если он провоцировал конфликт с Погба и мешал ему жить - почему тот не должен радоваться?

      0
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      Рейтинг: +408

      petr69 > Sterh 4 часа назад

      Погба это дрянь, и потому ,несмотря на его таланты, Фергюссон избавился от него продав в Италию

      0
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 5 часов назад

      В своё время обидели Райана Гиггза, не назначив его старшим тренером "МЮ". Теперь он в сборную Уэльса тренирует и его кандидатура опять не рассматривается похоже...

      1
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      Рейтинг: +3387

      ilichkadr 5 часов назад

      Обезьяна она и в Англии обезьяна.

      2
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      Рейтинг: +294

      Nayturs 7 часов назад

      Прям как Глушаков

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