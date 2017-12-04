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    Ибрагимович и Кэррик не сыграют с ЦСКА

    «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на участие нападающего Златана Ибрагимовича в поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Как сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, швед еще не полностью восстановился от травмы колена, полученной весной.

    Также специалист подчеркнул, что маловероятно появление в составе полузащитника Майкла Кэррика.

    «Ибрагимович завтра не будет играть. Он усердно работает, но колено не до конца выздоровело. Кэррик, скорее всего, тоже не выйдет. Я могу преподнести сюрприз и выпустить игрока, которого вы не ожидаете увидеть.

    Я сделаю несколько замен, но их будет не так много. Мы еще не вышли из группы, мы не первые. Нужно сохранять баланс», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 17:39
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    Комментарии (8)
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    Alex Y
    1512400941
    удачи
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    Sanechka Expert
    1512400999
    МЮ брей ***** и ноги, кони уже в дороге.
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    SunRomeS
    1512402254
    Лишь бы это сыграло нам на руку.
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    Dominator777
    1512402286
    В МЮ и без них есть кому играть.
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    OfaZavr
    1512404640
    я думаю для них это не проблема, Ибрагимович последнее время вообще не играл, а Кэррик уже возрастной и не совсем основной.
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    ologreds
    1694991803
    numo528115
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