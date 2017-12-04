Ибрагимович и Кэррик не сыграют с ЦСКА

«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на участие нападающего Златана Ибрагимовича в поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Как сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, швед еще не полностью восстановился от травмы колена, полученной весной.

Также специалист подчеркнул, что маловероятно появление в составе полузащитника Майкла Кэррика.

«Ибрагимович завтра не будет играть. Он усердно работает, но колено не до конца выздоровело. Кэррик, скорее всего, тоже не выйдет. Я могу преподнести сюрприз и выпустить игрока, которого вы не ожидаете увидеть.

Я сделаю несколько замен, но их будет не так много. Мы еще не вышли из группы, мы не первые. Нужно сохранять баланс», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.