Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джей-Ллойд Самуэль - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джей-Ллойд
    Фамилия Самуэль
    Состав Основной
    Родной город Сан-Фернандо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 13 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.05.2010 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    24.04.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Портсмут (Портсмут)
    17.04.2010 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Болтон (Болтон)
    13.04.2010 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    03.04.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    27.03.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 0:4 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    38'
    09.03.2010 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 4:0 Болтон (Болтон)
    17.02.2010 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Болтон (Болтон)
    09.02.2010 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Болтон (Болтон)
    06.02.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    26.01.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Бернли (Бернли)
    20.01.2010 Был в запасе Арсенал (Лондон) 4:2 Болтон (Болтон)
    26.12.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Болтон (Болтон)
    15.12.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    12.12.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    05.12.2009 1' -71' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Болтон (Болтон)
    28.11.2009 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    72'
    22.11.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    31.10.2009 1' -45' Болтон (Болтон) 0:4 Челси (Лондон)
    45'
    25.10.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 3:2 Эвертон (Ливерпуль)
    60'
    17.10.2009 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Болтон (Болтон)
    03.10.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    26.09.2009 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Болтон (Болтон)
    79'
    19.09.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    51'
    12.09.2009 1' -90' Портсмут (Портсмут) 2:3 Болтон (Болтон)
    29.08.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.08.2009 78' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Болтон (Болтон)
    15.08.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    • Читайте нас: 
    11