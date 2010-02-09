|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|13
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Портсмут (Портсмут)
|17.04.2010
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|13.04.2010
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|27.03.2010
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|38'
|09.03.2010
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|17.02.2010
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|09.02.2010
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|26.01.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|20.01.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|4:2
|Болтон (Болтон)
|26.12.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|15.12.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|05.12.2009
|1' -71'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|28.11.2009
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|72'
|22.11.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|31.10.2009
|1' -45'
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Челси (Лондон)
|45'
|25.10.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|60'
|17.10.2009
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|03.10.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.09.2009
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|79'
|19.09.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|51'
|12.09.2009
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|2:3
|Болтон (Болтон)
|29.08.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.08.2009
|78' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)