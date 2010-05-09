Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джей-Ллойд Самуэль - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1981 (45), Сан-Фернандо
#2 | Защитник
189 см | 83 кг
Тринидад и Тобаго | Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
13
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2 : 1
09.05.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1 : 0
01.05.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2 : 2
24.04.2010
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1 : 2
17.04.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1 : 0
13.04.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Болтон
0 : 1
03.04.2010
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Болтон
0 : 4
27.03.2010
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
38'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
4 : 0
09.03.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.02.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 0
09.02.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Болтон
0 : 0
06.02.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1 : 0
26.01.2010
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
4 : 2
20.01.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1 : 1
26.12.2009
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Болтон
3 : 1
15.12.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
3 : 3
12.12.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
05.12.2009
Болтон
1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 1
28.11.2009
Болтон
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
22.11.2009
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
0 : 4
31.10.2009
Челси
1' - 45'
45'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Болтон
3 : 2
25.10.2009
Эвертон
1' - 90'
60'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
17.10.2009
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Болтон
2 : 2
03.10.2009
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
26.09.2009
Болтон
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1 : 1
19.09.2009
Сток Сити
1' - 90'
51'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Портсмут
2 : 3
12.09.2009
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Болтон
2 : 3
29.08.2009
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1 : 0
22.08.2009
Болтон
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Болтон
0 : 1
15.08.2009
Сандерленд
Был в запасе
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
63
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
15
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+