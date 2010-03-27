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АПЛ 2026/2027
Болтон - Манчестер Юнайтед
Болтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 марта 2010
Болтон
27.03.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
38'
Д. Самуэль (АГ)
68'
Д. Бербатов
78'
Д. Бербатов
82'
Д. Гибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Юнайтед
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 0:4!
Д. Гибсон
Пас отдал
Нани
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Флетчер
ГОЛ! 0:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Скоулз
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Т. Коэн
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 0:2!
Д. Бербатов
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
10
Уилшир
21
Муамба
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-3-2-1
1
ван дер Сар
0
Невилл
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
25
Валенсия
22
Скоулз
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
21
Коэн
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Коэн
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
24
Флетчер
24
Гибсон
24
Гибсон
24
Флетчер
22
Скоулз
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
9
Македа
9
Македа
11
Гиггз
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Юнайтед
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Болтон - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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