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Тоттенхэм - Болтон
Тоттенхэм - Болтон: обзор матча 01 мая 2010
Тоттенхэм
01.05.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
38'
Т. Хаддлстоун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Болтон
+3
Желтая карточка
Д. Уилшир
Травма
Э. Гомес
+1
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Ф. Муамба
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Бентли
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
Замена
Й. Элмандер
️️️️
И. Класнич
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Т. Хаддлстоун
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
П. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
20
Доусон
4
Кабуль
18
Бэйл
10
Модрич
23
Хаддлстоун
21
Бентли
10
Павлюченко
9
Дефо
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
39
Найт
4
Робинсон
7
Вайсс
21
Муамба
10
Уилшир
31
Тэйлор
24
Дэйвис
39
Класнич
10
Павлюченко
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
10
Павлюченко
21
Бентли
12
Леннон
12
Леннон
21
Бентли
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
21
Муамба
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Муамба
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
39
Класнич
11
Элмандер
11
Элмандер
39
Класнич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Болтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (в записи)
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