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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 03 апреля 2010
Болтон
03.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
11'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Ф. Делф
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
В. Вайсс
️️️️
Т. Коэн
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
С. Риккеттс
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
21
Муамба
10
Уилшир
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
24
Дэйвис
11
Элмандер
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
3
Уорнок
19
Петров
18
Делф
19
Даунинг
11
Агбонлахор
11
Карью
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
7
Вайсс
7
Вайсс
21
Коэн
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
18
Делф
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
18
Делф
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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